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富邦人壽金融資產未實現利益 3個月蒸發483億

發稿時間：2018/08/29 15:58

最新更新：2018/08/29 15:58

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）富邦金控今天召開法說會，受到美國升息及實現資本利得影響，富邦人壽帳上金融資產未實現利益從3月底的獲利新台幣6億元，至6月底轉為虧損477億元。

與去年同期相比，富邦人壽今年上半年投資收入達681億元、年增29.6%，光是股債資本利得就賺了256億元，現金股息收入也有37億元，富邦人壽表示，累計1至7月現金股息收入已有146億元進帳，預估今年整體現金股息將有188億元。

富邦金今年上半年稅後純益312億元、年增67.1%、每股稅後純益(EPS)2.91元，富邦人壽是主要成長動能，上半年賺進191億元、年增114.7%，台北富邦銀行上半年獲利103億元、年增19.77%，在獲利挹注及特別股發行下，淨值突破5兆元、達5.06兆元，總資產也站上7兆元、達7.19兆元。

截至6月底，富邦金資產報酬率(ROA)0.88%、股東權益報酬率(ROE)12.45%，北富銀逾放比0.2%、備抵呆帳覆蓋率668.83%。

其中，在北富銀方面，淨利息收入在放款年增7.9%、淨利差(NIM)維持在1.01個百分點下，成為上半年主要成長動能，淨手續費收入則在信用卡、聯貸手續費出現衰退下，整體表現與去年同期持平。

富邦人壽今年上半年總保費收入2727億元、年增5%，初年度保費(FYP)則在投資型商品需求增加下，上半年約961億元、年增5.4%，初年度等價保費(FYPE)則較去年同期衰退22%。

截至6月底，富邦人壽總投資資產約3.57兆元，避險後投資報酬率3.89%，仍較資金成本3.68%略高，維持利差益，與去年底相比，富邦人壽大幅加碼海外債券達2947億元，針對台股則小買約180億元，減碼海外股票及國內債券部位，整體而言，海外投資部位大增超過2700億元。（編輯：黃國倫）1070829

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