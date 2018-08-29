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Q3智慧手機全球市占預測 華為連續2季超越蘋果

發稿時間：2018/08/29 16:18

最新更新：2018/08/29 16:18

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（中央社記者江明晏台北29日電）全球市場研究機構TrendForce預測，第3季全球智慧型手機市占率變動不大，三星穩坐冠軍，而蘋果因新機產銷都集中在第4季，第3季出貨量與市占率都落後華為，這也是華為連續2個季度超越蘋果。

TrendForce表示，受惠中國品牌新機鋪貨、海外市場銷售告捷等因素，第2季全球智慧型手機總量達3.52億支、季增3%，下半年進入傳統旺季，預估第3季產量將較第2季成長6%，約達3.73億支。

TrendForce說，全球智慧型手機成長力道趨緩，市場趨向飽和，預估今年全年成長率將較去年持平或微幅成長。

在國際品牌方面，TrendForce認為，今年全年市占率仍將由三星及蘋果分居一、二名，其中，三星第2季出貨7440萬支，雖較第1季略增，但與去年同期比較卻大幅衰退率近7%。展望第3季，旗艦款Note 9系列由於和上一代差異不大，第3季產量將以守住7000萬支為目標，市占率恐跌破20%。

TrendForce指出，面對同屬Android陣營的中國品牌，三星面臨以下兩項困境，第一，三星以高中低階手機市場為主，相較於中國品牌廠可以往更低階或是拓展新興市場，三星開拓新領域的難度較高；第二，三星在白牌手機眾多的中國市場「寡不敵眾」，預估市占率已跌到僅約2%。

在蘋果方面，第2季介於新舊機種過渡期，消費者觀望，第2季產量約4190萬支，下半年將推出3款iPhone新機，但因生產排程集中在第4季，預估第3季產量為4300萬支，季成長約3%，恐連續兩個季度被華為超越。

展望2018年iPhone的生產數量，TrendForce認為，受到下半年新機帶動，有機會較去年小幅成長，年增率低於3%，中美貿易戰爭是影響iPhone銷售表現的最大變數。

華為的「榮耀系列」在歐洲、印度等市場打響名號，第2季出貨4435萬支，年成長率高達32%，一舉超越蘋果，預估第3季受惠旗艦新機發表，生產數量將再成長5%，年增14%。

小米第2季生產總數達3150萬支，創新高，並持續稱霸印度市場；展望第3季，TrendForce認為，在高性價比的行銷策略以及週邊商品帶動下，將較第2季成長17%、達3685萬支，市占率來到9.9%，排名全球第4。

OPPO和Vivo第2季生產數量回復水平，第3季受惠旗艦新機發表以及通路鋪貨的帶動，預估OPPO與Vivo的生產總量將分別為3420萬支與2730萬支。

樂金(LG)第2季約1150萬支，預估第3季將較第2季成長10%，來到1280萬支；索尼(Sony)推出毛利較好的中高階手機為主，第2季生產總量維持約200萬支。

Nokia透過和鴻海旗下FIH Mobile合作取得成本優勢，加上品牌知名度以及通路助拳，第2季生產總量約為520萬支，預估第3季將與第2季持平。

至於宏達電，第2季受惠北美需求增加，生產總數較第1季成長，來到60萬支，HTC逐漸將重心轉往5G研發，是否有機會透過5G智慧型手機力挽銷售劣勢，值得觀察。（編輯：陸倩瑤）1070829

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