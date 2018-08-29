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宏碁最貴電競周邊產品 電競椅一萬美元起跳

發稿時間：2018/08/29 19:14

最新更新：2018/08/29 19:39

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電腦品牌廠宏碁29日在德國柏林發表下半年新產品，最大亮點是Predator Thronos電競椅，可隨著遊戲產生高強度衝擊和震動，售價1萬美元（約新台幣30.7萬元）起，堪稱宏碁旗下最貴的電競周邊產品。中央社記者吳家豪柏林攝 107年8月29日電腦品牌廠宏碁29日在德國柏林發表下半年新產品，最大亮點是Predator Thronos電競椅，可隨著遊戲產生高強度衝擊和震動，售價1萬美元（約新台幣30.7萬元）起，堪稱宏碁旗下最貴的電競周邊產品。中央社記者吳家豪柏林攝 107年8月29日

（中央社記者吳家豪柏林29日電）電腦品牌廠宏碁今天發表下半年新產品，最大亮點是Predator Thronos電競椅，可隨著遊戲產生震動，售價一萬美元（約新台幣30.7萬元）起，堪稱宏碁旗下最貴的電競周邊產品。

宏碁今天在德國柏林舉辦next@acer全球記者會，發表全系列新產品，包括輕薄筆記型電腦、電競顯示器、電競配件，以及首款可拆卸式微軟混合實境頭戴式顯示器，與會賓客及媒體代表超過400人。

zoom in 電腦品牌廠宏碁29日在德國柏林發表Predator Thronos電競座艙椅，座椅頂部的支架能固定多達3台27吋電競螢幕，還有空間放置一台Predator電競電腦。中央社記者吳家豪柏林攝 107年8月29日電腦品牌廠宏碁29日在德國柏林發表Predator Thronos電競座艙椅，座椅頂部的支架能固定多達3台27吋電競螢幕，還有空間放置一台Predator電競電腦。中央社記者吳家豪柏林攝 107年8月29日

全新推出的Predator Thronos電競椅採用鋼骨結構設計，座椅頂部的支架能固定多達3台27吋電競螢幕，其符合人體工學座椅與腳踏板，以及能傾斜多達140度的座艙，可依需求自行調整，玩家能夠透過座椅感受隨著遊戲效果產生的高強度衝擊和震動，更沉浸於遊戲世界裡。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖受訪表示，Thronos電競椅建議售價一萬美元起跳，預計今年第4季開始出貨，初期鎖定家用市場，可根據客戶需求客製化規格，將有專人到府安裝，未來不排除進軍適地性（location-based）娛樂市場。

針對今年5月底在紐約首次亮相的頂級電競桌機Predator X，陳俊聖認為該機種搭載多重處理器、具備多工效能，適合電競玩家與創作者，預計未來6個月內開始出貨。

陳俊聖在記者會表示，宏碁旗下產品過去12個月獲得多項第一，關鍵是最大化（maximize）和最小化（minimize），也就是用最少的投入獲得最大的效益。

記者會首先登場的產品是內建眼球追蹤技術的虛擬實境（VR）頭戴式顯示器StarVR One，象徵宏碁從適地性娛樂拓展到商用生態系；第二項登場的新品是首款採用可拆卸式設計的Windows混合實境頭戴式顯示器Acer OJO 500，可用於教育、娛樂、運動等情境。

個人電腦（PC）產品方面，宏碁推出一體成形桌機Aspire Z 24，採用23.8吋螢幕，配備4支麥克風，支援微軟Cortana、亞馬遜Alexa等語音助理服務。另發表Aspire 7高階筆電，搭載第8代Intel Core i7處理器、4K解析度的窄邊框螢幕，較前一代產品更輕25%。

在輕薄產品方面，宏碁發表全球最輕的15吋筆電Swift 5，重量小於一公斤，電池續航力長達10小時；另推出全球最薄筆電Swift 7，厚度小於一公分且重量小於一公斤，螢幕占比高達92%。

針對電競產品，陳俊聖說，宏碁已在全球33國取得電競市場領先地位，今天發表Predator與Nitro電競系列多項全新產品，包括4款全新電競顯示器、新一代電競椅及全套電競配件。新款Predator Triton 900內建宏碁獨家開發的全新第4代AeroBlade 3D風扇散熱技術，軸承使用CNC（電腦數值控制）工具機進行加工，讓螢幕可翻轉。（編輯：張良知）1070829

電腦品牌廠宏碁29日在德國柏林舉辦next@acer全球記者會，由董事長暨執行長陳俊聖（右）主持並發表全系列新產品，會後陳俊聖意外獲得德國粉絲特地繪製的畫像。中央社記者吳家豪柏林攝　107年8月29日電腦品牌廠宏碁29日在德國柏林舉辦next@acer全球記者會，由董事長暨執行長陳俊聖（右）主持並發表全系列新產品，會後陳俊聖意外獲得德國粉絲特地繪製的畫像。中央社記者吳家豪柏林攝　107年8月29日
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