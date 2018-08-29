宏碁展望下半年PC景氣 美中貿易談判添變數

電腦品牌廠宏碁29日在德國柏林發表全系列新產品，董事長暨執行長陳俊聖說，下半年PC市場景氣通常比上半年好，但是美中貿易談判等不確定因素也必須考慮。中央社記者吳家豪柏林攝 107年8月29日

（中央社記者吳家豪柏林29日電）電腦品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖今天說，下半年PC市場景氣通常比上半年好，但是美中貿易談判等不確定因素也必須考慮，宏碁希望透過創新為PC產業注入新的活力。



宏碁今天在德國柏林舉辦next@acer全球記者會，發表全系列新產品，包括輕薄筆電、電競顯示器、電競配件、電競椅，以及首款可拆卸式的微軟混合實境頭戴式顯示器，與會賓客及媒體代表超過400人。



陳俊聖受訪表示，下半年的個人電腦（PC）市場景氣通常比上半年好，但是也不能忽略一些不確定因素，包括美中貿易談判、處理器供應情況，都必須納入考慮；在這個過程中，宏碁不斷努力並推出新產品，希望能為PC產業注入新的興奮點。



陳俊聖強調，行銷分為三個層次，首重差異化，這也是宏碁努力的地方，包括輕薄、散熱、電競整合等方面都下很多功夫，希望電競用戶能有極致感受。



針對新事業的上市或上櫃計畫，陳俊聖透露，近期還會有好消息，等到準備好之後再對外說明。（編輯：林興盟）1070829