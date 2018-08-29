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貿協和泰業者合作 設專店展售台灣優質商品

發稿時間：2018/08/29 20:38

最新更新：2018/08/29 21:12

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外貿協會董事長黃志芳（左）今天致贈台灣文創品LED書燈給泰國The Emporium執行長格林薩（Kriensak Tantiphipop），象徵雙方達成合作。中央社記者劉得倉曼谷攝　107年8月29日外貿協會董事長黃志芳（左）今天致贈台灣文創品LED書燈給泰國The Emporium執行長格林薩（Kriensak Tantiphipop），象徵雙方達成合作。中央社記者劉得倉曼谷攝　107年8月29日

(中央社記者劉得倉曼谷29日專電）為讓泰國民眾及各國觀光客更加瞭解高品質的台灣商品，外貿協會董事長黃志芳今天拜會泰國百貨業者並達成合作共識，將設立專店展售台灣優質商品。

黃志芳表示，貿協推動新南向市場的重點是協助台灣優質商品打入東協內需市場，因此東協的大企業、大通路商是主要的合作對象。

泰國The Mall集團新開發的購物中心Emsphere Mall是具有創新概念的現代購物商城，未來規劃設置台灣文創及新銳設計品牌專區，貿協全力協助促成最優質的台灣商品在泰國展銷，進而拓展至東協甚至國際市場。

已經洽談達成合作項目包括引進歐萊德綠色有機護髮商品、知音文創、紙可拍相機等品牌進駐，後續並將協助引介媒合台灣人氣餐飲連鎖進駐購物中心，貿協也將居中協助，促成與國內誠品集團合作，營運台灣設計品牌專區。

泰國The Mall集團旗下有多家知名百貨如Emquariter、Emporium 及Siam Paragon 等在曼谷市中心，全國有13家分店，是泰國營收前30大的企業集團。（編輯：陳惠珍）1070829

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