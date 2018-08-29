面板雙雄不建OLED廠 投入MiniLED

（中央社記者潘智義台北29日電）雖然蘋果去年推出採用OLED面板的智慧手機，但台灣兩大面板廠現階段都不打算投入OLED市場，而是看好迷你發光二極體（MiniLED）、微發光二極體（MicroLED）面板。



友達光電董事長彭双浪今天在「智慧顯示與觸控展覽會」表示，現階段僅有3.5代線小量生產OLED（有機發光二極體）面板，並未大量生產，現階段不可能投入大筆資金興建OLED面板產線。



彭双浪說，MicroLED 現階段技術還不成熟，但採MiniLED背光源的面板已確定在今年底推出，且兩者都是台灣面板業未來確實可行的方案。



他說，友達電競面板全球市占率逾50%，友達上半年獲利優於同業，主因就是看到電視面板價格有壓力，將生產線的產能轉到利潤較佳的電競面板。



友達規劃，今年底推出採MiniLED背光源的電競顯示器面板，接下來還會推出MiniLED電競筆電面板。



說到MiniLED面板的成本，彭双浪直言，絕對比建新的OLED面板產線要便宜很多，要看的應該是總成本。



群創光電執行副總經理丁景隆指出，去年6月20日首次提出要投入MiniLED面板，到今年一年多的時間，期間南韓面板大廠三星引爆話題，在美國消費電子展大秀146吋MiniLED拼接顯示器，但產品卻是被動式矩陣驅動，與群創採主動式矩陣驅動MiniLED大不相同，群創的技術絕對領先。



丁景隆強調，一定要用主動式矩陣驅動MiniLED才可能做到節省成本，未來5到10年MiniLED、MicroLED面板可以挑戰液晶顯示面板（LCD）。



他說，如果有一場技術革命發生，千萬不能逃避，日本傳統映像管電視領先全球，但20至30年前液晶電視發展初期，日本進入LCD面板產業太晚，喪失了很多機會。



他解釋，採MiniLED背光源的電視面板成本遠低於南韓大廠的OLED電視面板，發展MiniLED面板先從大尺寸的電視面板跨入，再做到中、小尺寸面板；而目前技術尚不成熟的MicroLED面板，則是由小尺寸做到大尺寸。（編輯：黃國倫）1070829