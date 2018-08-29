台灣精品啟動記者會 越南河內舉行

2018年台灣精品活動自8月31日至9月2日在河內舉行，向消費者推廣57項台灣優質品牌。活動代言人明恆（左5）和中華民國駐越南代表石瑞琦（右5）在記者會上合影。中央社河內攝 107年8月29日

（中央社河內29日電）由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫」今天在河內市舉行2018年台灣精品啟動記者會，希望透過現場展示與媒體報導，把57項台灣精品品牌推薦給當地消費者。



記者會今天下午在河內舉行，中華民國駐越南代表石瑞琦、各地台商分會代表、越南工商部與商工總會官員等受邀出席，也吸引當地各大媒體前來採訪報導。



主辦單位特別邀請擔任活動代言人的越南知名歌星明恆（Minh Hang）到場歌舞表演與交流，分享體驗台灣精品的好印象與推薦消費者使用，場面相當熱鬧。



主辦單位將自8月31日至9月2日在河內AEON購物中心舉辦「台灣精品體驗行銷專區」活動，將展出57家台灣優質品牌、超過100件產品，包括威剛科技（ADATA）、華碩電腦（ASUS）、圓展科技（AVer）、喬山健康科技（Johnson）、光陽工業（KYMCO）與督洋生技（Tokuyo）等。



台灣精品展出期間，除了代言人明恆在場演出及與消費者交流外，還有抽獎等活動，預計將吸引大批當地消費者前來參觀體驗。



為協助台灣品牌企業推廣及深耕越南市場，主辦單位已分別於今年1月和7月在胡志明市公益路跑設置「台灣精品體驗行銷專區」與舉辦「台灣形象展」，也在胡志明市相關展覽中設置台灣精品館，推廣眾多類別的台灣精品品牌。



這次台灣精品活動（Taiwan Excellence）在河內舉行，持續向越南消費者推廣台灣優質品牌，布局南、北越重點城市圈經濟商機，持續深化買主及消費者對台灣精品標誌的認識及對臺灣優質產品的好感。（編輯：郭中翰）1070829



