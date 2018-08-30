土耳其財長喊話經濟無重大風險 投資人不買單

（中央社伊斯坦堡29日綜合外電報導）土耳其媒體報導，財政部長阿爾巴拉克表示，不預期土國經濟或金融體系會出現重大風險。他的說法反映安卡拉當局和全球投資人對日益惡化土國貨幣里拉危機的看法南轅北轍。



路透社報導，信評機構穆迪（Moody's）對土國金融業展望發布更多警報，且數據顯示土國經濟信心創近10年新低。與此同時，土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）女婿阿爾巴拉克（Berat Albayrak）作以上表示。



里拉今年貶值幅度已達近40%，推升燃料和糧食成本，也令人更關注銀行與整體經濟面臨的風險。這場危機最早起因於對艾爾段干預央行決策的疑忌，但安卡拉與華府的齟齬現在更令人憂心。



土國「自由日報」（Hurriyet）報導，阿爾巴拉克本週稍早自巴黎返國時，在飛機上告訴記者：「看不出土耳其經濟或金融體系存在重大風險。」



不過，投資人沒那麼樂觀。法國農業信貸銀行（Credit Agricole）的巴伯（Sebastien Barbe）說，阿爾巴拉克的說法可能加強外界有關「土耳其政府內部拒絕接受」的看法。



他說：「這跟艾爾段說央行應該調降利率的時候如出一轍。投資圈認為土耳其在宏觀管理上出現困難，就是這種幽靈在火上添油。」



穆迪28日下調土國20個金融機構的信用評級，認為融資惡化的風險升高，強調當前營運環境較先前預期更糟。



遭降評的包括資產規模最大的上巿銀行土耳其實業銀行（Isbank）等土國數一數二大銀行。（譯者：何宏儒）1070830