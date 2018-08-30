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披索急貶 阿根廷政府要求IMF提早撥款

發稿時間：2018/08/30 09:18

最新更新：2018/08/30 09:18

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（中央社布宜諾斯艾利斯29日綜合外電報導）阿根廷總統馬克里今天表示，他已要求國際貨幣基金（IMF）提早撥發備用貸款，引發投資人信心動搖，央行雖連2天大量拋售外匯儲備拉抬披索，披索兌美元仍重貶7.6%。

路透社報導，阿根廷披索今天收在34.10披索兌1美元的歷史低點，創下2015年12月獲准浮動以來最大單日貶幅。披索兌美元今年以來貶幅超過45.3%，引發央行大規模干預。

披索匯價直直落促使阿根廷政府今年稍早向IMF尋求500億美元貸款額度，但因披索持續貶值，導致以美元計價的債務隨著美元升值水漲船高，還款得付出更多。投資人漸漸憂心這筆貸款額度或許不夠。

阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）今天發表電視演說表示：「我們已和IMF達成協議，提前撥發所有必要資金，以保證遵循明年的財政計畫。這項決定的目的在消除任何不確定性。」

他說：「我們過去一週已看到市場缺乏信心的跡象，尤其是對於我們在2019年的財政融通能力。」

IMF將加速提撥6月在披索急貶下同意提供阿根廷的500億美元備用貸款，以換取阿根廷政府將今年預算赤字占國內生產毛額（GDP）比例，由2017年的3.9%，降至2.7%，並在明年進一步降至1.3%。

IMF總裁拉加德（Christine Lagarde）發表聲明說，她已指示幕僚重新檢視融資計畫階段。拉加德表示，IMF和阿根廷達成協議時，並未「完全考慮到」更不利的國際市場環境。

500億美元貸款額度一部分將用於支援預算，其餘則提供給央行拉抬披索，為期3年。首筆150億美元貸款已撥款。（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1070830

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