加購商品長的不一樣 公平會罰大潤發15萬元

（中央社記者潘姿羽台北30日電）促銷活動也得實在，否則小心被罰；公平交易委員會29日委員會議通過，大潤發因促銷活動的廣告商品圖示與實際款式不符，屬於廣告不實，處新台幣15萬元罰鍰。



公平會29日委員會議通過，大潤發流通事業股份有限公司今年4月11日至24日舉辦的會員獨家1元加購活動，紙本廣告型錄刊載「全館消費滿3888元，立即享1元加購電子料理秤乙個」，並輔以電子料理秤商品圖示；不過廣告所載的電子料理秤商品圖示與實際交易商品不符，而且沒有完整揭露加購活動的限制條件，已構成廣告不實。



公平會今天發布新聞稿說明，大潤發廣告的整體呈現方式，讓人覺得大潤發會員只要在全館消費滿3888元，就能以1元加購與廣告圖示相同的電子料理秤1個；但大潤發表示，校稿時沒有察覺誤植圖片，導致民眾在活動期間至大潤發量販店消費時，實際拿到的是價格較低的電子料理秤，而非廣告圖示中、價格較高的商品。



公平會指出，由此可見，廣告所刊載的電子料理秤商品圖示與實際交易商品不符，而且加購商品與實際加購商品的價值差異也超越了一般大眾所能接受的程度，已構成虛偽不實及引人錯誤的表示。



此外，廣告刊載全館消費滿3888元，讓人覺得活動並沒有設定消費範圍條件，但實際上僅限於購買廚房家電烘焙商品。



公平會說，大潤發說法是因作業疏失所致，雖然大潤發已在4月9日、活動開始前，通知各店在現場張貼公告、更正活動內容，可是一般大眾仍無法藉由紙本廣告或網路得知活動的實際限制條件，得親自到大潤發各分店現場查看，甚至要在賣場消費結帳後才能得知。



基於大潤發此行為具有不當招徠一般大眾前往各分店消費的效果，且有引起一般大眾錯誤認知與決定之虞，公平會認為，已構成虛偽不實及引人錯誤的表示，違反公平交易法第21條第1項規定，因而決定處以罰鍰。（編輯：鄭雪文）1070830