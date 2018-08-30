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美放寬鋼鋁關稅豁免 台日仍未列名

發稿時間：2018/08/30 11:47

最新更新：2018/08/30 11:47

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（中央社記者鄭崇生華盛頓29日專電）美國今天宣布南韓、阿根廷及巴西3國，出口鋼鋁至美國在配額內免關稅。台灣與日本仍未列在配額制或關稅豁免的名單上。

白宮公布兩項川普簽署的公告後，商務部發表聲明，經過談判，美國將對南韓、阿根廷及巴西的進口鋼、阿根廷的進口鋁改採配額制。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）指出，這是川普再次展現對美國勞工與企業的承諾，保護美國國家安全，免受鋼鋁進口帶來的威脅。商務部沒有說明3個國家免稅配額的數量。

商務部統計，2017年巴西和南韓是美國進口鋼的第2、第3大來源，台灣第9，阿根廷是進口鋁的第6大來源。

美國根據貿易擴張法第232條款，基於國家安全，今年3月23日起全面性開徵鋼鋁進口稅，加拿大、墨西哥及歐盟獲暫時豁免，台灣及日本一直未在關稅豁免或改採配額制的名單上。

美國6月1日撤銷對加、墨及歐盟豁免展延，與美國價值觀相近的傳統貿易夥伴被課徵10%的鋁和25%的鋼進口關稅。羅斯當時指出，加拿大和墨西哥未獲豁免與北美自由貿易協定（NAFTA）談判有關。

川普日前宣布，已與墨西哥達成共識，並稱未來將不再叫北美自由貿易協定改用美墨貿易協定，還期待加拿大加入。

世界貿易組織（WTO）成立以來，各國都盡量避免使用進口配額制這類壁壘措施，川普政府對鋼鋁進口採全面關稅後，美國官員多次表明，避免課稅須談判同意配額制，川普意在恢復美國鋼鋁產業過去的產能。

歐盟認為，配額制這類自願出口限制違反世貿相關規定。（編輯：廖漢原）1070830

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