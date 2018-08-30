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貿易戰何時停 元大寶華：中讓步或美重奪領導權

發稿時間：2018/08/30 11:49

最新更新：2018/08/30 11:49

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）美中貿易戰延燒，元大寶華就此議題發布專題報告，內文指出，美中貿易戰不見得會因為美國11月期中選舉結束就停火，在美國重回全球絕對領導地位前，美國總統川普不會輕易罷休。

元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源、元大寶華綜經院策略分析師顏承暉近日共同發布「解析美中貿易戰的背後深意與發展」專題報告，探討為何川普能夠持續向貿易對手宣戰，甚至在多國啟動反制措施後，仍不願停火，以及美中貿易戰的停火線究竟為何，是否如外界主流觀點所說，在美國11月期中選舉結束後、便會休兵。

元大寶華認為，川普之所以要打一場對中國的貿易戰，是因為這不只是經濟問題，更能讓民眾與政治菁英們產生共鳴，加強川普的統治力；也因如此，這場貿易戰不見得會在今年11月美國期中選舉結束後就休兵。

梁國源進一步指出，美中貿易戰不只是經濟議題，從戰略觀點切入的話，其實川普在貿易戰的訴求有2層面，一是解決貿易逆差的問題，二是解決貿易逆差之後，後面還有中國剽竊美國智慧財產權的問題，因為川普認為，中國是在剽竊了美國的技術、智財，才得以養大新興產業。

梁國源表示，從川普的觀念來看，中國受惠於美國的技術，才會逐漸壯大，甚至挑戰了美國的地位，因此川普在美中對峙時，態度會相對強硬；11月期中選舉若共和黨失利，或許川普會稍微修正一下路線，但若勝選，只會讓川普更有信心、更順遂的執行其想法。

專題報告也明確點出，這場美中貿易戰既能夠凝聚美國人的共識，還可加強川普統治力，因此，除非中國讓步，否則當前的貿易制裁措施恐怕只是序曲，在美國重回全球絕對領導地位前，以川普為首的美國保守主義分子不會輕易罷休。

至於川普大肆展開貿易戰、砲火四射的底氣來自哪裡，這份專題報告也給出了解答。

元大寶華引述皮尤研究中心（Pew Research Center）今年初發布「經濟問題在美國公眾政策優先程度降低」的民調報告，結果指出，國際貿易是美國人最不重視的議題，若進一步就受訪者的政黨屬性進行分析，可發現投給川普的共和黨員，雖然較民主黨更關注經濟與就業問題，這些人卻對全球貿易問題更加冷感。

綜合上述民調結論，元大寶華指出，對美國民眾、特別是會投給川普的共和黨員而言，「只要」經濟持續擴張、就業持續成長，不論政府出於什麼目的去打貿易戰，都是可以接受的。

民調結果顯示美國人不在乎貿易戰，但美國選擇以中國作為貿易戰主要對手，其實也有原因。

報告中引用經濟學人（The Economist）與YouGov今年發布的民調，結果顯示美國民眾的對中國的主流看法較不友善、甚至視為敵國；若再按照政黨屬性區分，共和黨人對中國的敵意更高，分別有36%及16%的民眾將中國視為不友善的或是敵國。

元大寶華報告指出，從民調結果可看出，川普對中國在貿易戰採取強硬態度，似乎對選舉是有利的；這也讓川普在發動貿易戰時，立場更加穩固。（編輯：楊凱翔）1070830

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