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貿易戰開打 美元指數4個月漲近7%

發稿時間：2018/08/30 11:57

最新更新：2018/08/30 11:57

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（中央社記者田裕斌台北30日電）貿易戰自今年4月開打，美元成為主要受惠資產，投信業者統計，近4個月美元指數起漲以來共上漲6.81%，對比新興市場股匯雙殺，美元成為避險工具。

根據彭博統計，今年4月貿易戰開打以來，美元指數獨強，新興市場貨幣全面拉回，元大美元指數正2 ETF (00683L)累計上漲17.77%，元大美元指數ETF (00682U)累計上漲8.64%，讓美元指數成為短線匯率避險工具。

元大美元指數正2 ETF基金經理人黃議玄表示，今年4月起美元指數展開一波強勢上漲，主要原因在於歐元區經濟趨緩，美國經濟一枝獨秀，使得美元指數受基本面的利多上漲，4月美元指數起漲以來共上漲了6.81%，美元指數ETF與美元指數正2 ETF更因為交易美元指數期貨，須持有10%至15%美元保證金部分，除了受惠美元指數上漲行情之外，更有美元走強的匯率利多。

黃議玄指出，近期市場波動加劇，美元指數可說是最佳避險工具，就過往市場波動暴增的環境，如金融海嘯、美國終止量化寬鬆(QE)、美國總統大選到近期的川普貿易戰，由於市場資金瘋狂湧入美元資產，導致新興市場股債雙重失血，股市與匯市平均下跌幅度達18.03%與8.03%，同期美元指數ETF與美元指數槓桿ETF卻可以創下上漲13.53%與28.68%的亮麗表現。

黃議玄說明，在美國升息循環期間，買進美元指數有機會增益更有避險效果，以近5年美元指數與日圓、黃金的分析顯示，當美元指數月報酬上漲時，黃金及日圓下跌機率達7成，當美元指數季報酬上漲時，黃金及日圓下跌機率高達8成，所以美元指數成了今年避險性資產的首選。（編輯：鄭雪文）1070830

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