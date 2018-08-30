造紙公會：產銷成正比 廢紙回收系統未崩壞

造紙公會表示，國內回收紙長久無法確實分類，面對環保標準和廢棄物管理刑罰加嚴的壓力，造紙廠一面維持國內收購量，一面也概括承受雜物衍生的廢棄物處理成本。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞台北30日電）媒體報導台灣淪為世界垃圾場，前7月大量進口廢紙。台灣區造紙公會反駁，台灣並非進口洋垃圾，國內回收紙纖維不完整，需摻配進口回收紙補強，且上半年產銷成正比，系統未崩壞。



蘋果日報報導台灣淪為世界垃圾場，今年前7月廢紙進口量年增41.9%，超過2014年到2016年任何一年全年的量；根據公會統計資料，造紙業去年進口廢紙採購量112.4萬公噸，較2016年增加58.5%，創近11年來新高，國內廢紙採購量卻掉到241萬公噸，年減16.3%，顯見進口量明顯排擠國內回收量。



造紙公會表示，進口回收紙品質較國內優，有助成品強度，主要是國內回收紙因多次再利用生產，纖維不若進口回收紙完整，造紙廠需摻配進口回收紙原料補強成品強度。



造紙公會指出，今年上半年國內紙板產量162.4萬公噸，較去年同期成長8.56%，同期回收紙消費量（國內回收量加國外進口量）為173.9萬公噸，吻合紙品生產和原料需求正向關係。



進口量方面，由於國內供給穩定，造紙廠以進口補足缺口，今年上半年進口量59.9萬公噸，較去年同期的49.4萬公噸成長21.25%，同期國內回收紙收購量114萬公噸，比去年同期的112.8萬公噸減少1.06%，持平穩定，維持國內供需平衡，並非系統崩壞。



造紙公會指出，國內廢紙回收的分類工作應該再加強。因為回收紙是紙板（瓦楞紙箱用紙、白紙板、灰紙板、其他紙板等）及環保衛生紙的原料，種類包括紙箱類、牛皮紙類、脫墨紙類、代漿紙類、書報雜誌類、混合紙類等。



公會說，不同紙種需要不同原料，本就不該照單全收。例如，脫墨紙為白紙板再生原料、舊報紙雜誌為灰紙板再生原料、環保衛生紙則需要辦公室報表紙、書報雜誌紙、以及便當盒/牛奶盒淋膜紙漿，回收紙確實分類並且對應正確再利用端成為關鍵。



至於廢紙容器類（包括紙容器、鋁箔包、紙餐具）非紙板類紙廠應該要處理再利用，混雜進入紙廠只是徒增機械損耗和廢棄物處理。



反觀美國、歐盟、日本等回收紙有細緻具體的分類等級，但觀國內回收紙長久無法確實分類，面對環保標準和廢棄物管理刑罰加嚴的壓力，造紙廠一面維持國內收購量，一面也概括承受雜物衍生的廢棄物處理成本。



造紙公會表示，國內回收紙市場需求大於供給，回收紙品質長期困擾造紙廠，已經到了需從求量進階到求質關鍵時機，不是光靠造紙業單一角色和商業機制解決回收分類議題。（編輯：蘇志宗）1070830