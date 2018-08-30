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住展：北台全年推案量估1.5兆 追上大多頭水準

發稿時間：2018/08/30 13:23

最新更新：2018/08/30 13:23

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（中央社記者韋樞台北30日電）房市研究單位住展雜誌統計今年北台灣截至8月25日止推案量達新台幣7523.09億元，推估全年可達1.1兆元到1.5兆元。住展認為，推案量與大多頭時期相同，但能否消化成為多空關鍵。

據住展雜誌統計，今年截至8月25日為止，北台灣推案量總金額達7523.09億元，距2017年全年案量8374.13億元，僅差約851億元，超乎先前預期，估計到今年9月中，推案量就能追平去年水準。

住展雜誌統計，北台灣各縣市中，以台北市、桃園市今年推案量增加最明顯。台北市前8個月推案量約2136億元，較去年全年推案量多出343.59億元。桃園今年前8個月推案量約1704億元，比去年全年量增183.81億元。

住展分析，台北市推案動能主要來自大安、信義、中山、文山等區，4個行政區推案量均逾200億元以上，而大安與信義區爆量，指標豪宅案功不可沒，如ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤、冠德信義兩案就占720億元。

桃園市推案風潮來自中壢、蘆竹、八德與龜山等區，且多集中在重劃區，例如中壢青埔特區、蘆竹南崁、八德廣豐與擴大重劃區，以及龜山A7重劃區，今年推案如雨後春筍冒出。

新北市前8個月案量2708.95億元，與去年同期的3846.55億元還差1137.6億元，但接下來新店、板橋、新莊等區待推案量龐大，這3區合計將近500億元，所以今年案量超越去年水準不成問題。

唯一較落寞的可能是宜蘭地區，宜蘭今年房市「價量齊跌」已成定局，前8月推案量116.86億元，應會較去年稍微萎縮。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，今年案量快速擴張，主要與前一波雨遮舊制搶照潮、買氣回升，以及政府房市政策轉為友善等因素有關。若「陶朱隱園」與「裕隆城」如期在年底前開賣，案量可望再大增約千億元。但今年龐大供給量，究竟會讓房市失速，還是在軌道上爬上高峰，將會是嚴肅問題。（編輯：蘇志宗）1070830

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