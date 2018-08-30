泰國台灣形象展 新北綠能產業助節能

（中央社記者劉得倉曼谷30日專電）在泰國舉辦的台灣形象展第一項台泰合作計畫，由新北市綠色能源產業聯盟與泰國台商總會簽訂協議，聯盟將協助台商改善節能及環保設備，估計將帶來30億台幣的商機。



社團法人新北市綠色能源產業聯盟今天在曼谷舉行的台灣形象展中，與泰國台商聯合總會簽訂協議，將協助台商改善更新節能設施、節省電力成本及減少製程污染。



聯盟理事長陳啟彰指出，節能與環保是趨勢也是產業必須面對的課題，同時也是綠色經濟。節能部分包括設備更新和節能管理，環保為可循環回收、可降解及再生。泰國約有5000家台商是絕佳示範區，多數廠商使用的節能設備超過使用年限，更換設備不但可省下能源和電力不必要的浪費，也是商機所在。



陳啟彰表示，將協助台商能源診斷設計、設備管理及汰換等，一次花費可有20年的節能及更佳的生產效率。例如工廠照明和空調設施等更新管理，可至少減少6成電費，粗估在泰國有約新台幣30億元商機。他承諾將回饋泰國台商總會3%，發展會務。



泰國台商總會長劉樹添表示，自己的廠房也經過台灣的其他機構評估，須更新設備減少電力成本。



他將更新現有老舊設備，降低營運成本，同時促進台泰商機，為地球盡一分心力，估計將花費新台幣3000萬元汰換設備。（編輯：廖漢原）1070830