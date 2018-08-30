台股震盪收黑 傳產疲弱水泥重挫

（中央社記者張建中台北30日電）台股開高震盪走低，終場小跌5.82點，水泥類股表現最弱勢，類股指數下跌4.58%。



加權指數今天收在11093.75點，跌5.82點，跌幅約0.05%，成交值新台幣1122.24億元。



格芯決定放棄開發7奈米製程技術，台積電晶圓代工龍頭地位穩固，吸引外資近日大舉買超，拉抬台積電股價急遽走高，台積電今天早盤持續攀高，一度達268元，創歷史新高價，推升大盤指數早盤同步走高。



只是隨後賣壓出籠，台積電漲幅縮小，終場收在263.5元，漲4.5元，連帶影響大盤指數震盪走低。



據媒體報導，蘋果近期派員來台密訪友達與晶電，為下世代iPhone搭載的顯示器新技術做準備，激勵友達及晶電股價同步走揚，分別收漲0.1元及1.6元。



整體電子類股指數收漲0.49%，傳統產業股表現則相對弱勢，普遍走跌。



其中，亞泥今天除息，每股配發1.2元現金股息，股價表現不盡理想，開低走低，收在41.95元，跌2.25元，跌幅達5.09%。



亞泥除息行情失靈，連帶影響台泥股價同步走跌，收在42元，跌1.4元，跌幅約3.23%，整體水泥類股指數大跌4.58%，為表現最弱的類股。觀光類股同樣表現弱勢，類股指數下跌1.72%。



分析師王兆立表示，台股短線彈升幅度不小，應提防漲多拉回壓力，短期可能震盪整理，不過，可觀察電子權值股整理時，傳產、金融權值股與被動元件等缺貨漲價概念股能否接棒走強，將牽動大盤整理強度。（編輯：鄭雪文）1070830