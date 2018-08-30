/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 紀淑如楊俊瀚金鐘獎孫安佐
>rss

台仍未獲美鋼鋁關稅豁免 經長：持續爭取

發稿時間：2018/08/30 14:48

最新更新：2018/08/30 14:48

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者廖禹揚台北30日電）美國宣布放寬鋼鋁關稅豁免，台灣仍未入列，經濟部長沈榮津今天表示，在廠商因應轉移市場後，整體鋼鋁出口成長，但未來在歐洲市場仍有隱憂，政府會持續與美國溝通，爭取豁免。

美國宣布放寬對南韓、阿根廷及巴西鋼鋁進口配額限制，就美國鋼鋁生產商產量、品質不足產品，可申請個別產品豁免，且不計入國家豁免配額。台灣及日本仍未列入配額致或關稅豁免名單。

沈榮津今天表示，根據統計，台灣涉案產品銷往美國數量的確有影響，但廠商也自行調整，轉往歐洲與東南亞，增加的出口量甚至大於在美國受影響而減少的數量，顯見產業在全球市場調整具有機動性。

根據經濟部國際貿易局資料，今年1到7月，受美國依貿易擴張法第232條款加徵關稅影響產品，輸往美國總重量較去年同期減少23.88%，但對全球出口較去年同期增加6.67%。其中歐洲部分以比利時增加最多，較去年同期成長43.62%，東南亞則是越南居冠，年增1.27%。

不過，沈榮津坦言，未來仍有「隱憂」，因為歐洲市場也開始關注相關產品進口，產業應多加注意市場變化；沈榮津也說，美國近期雖然心力都放在對中國大陸產品加徵關稅上，台灣政府仍會努力與美國加強溝通、持續接觸，為廠商爭取豁免。

歐盟已在7月18日宣布對26類鋼品進口展開防衛措施調查，並自7月19日起實施臨時防衛措施，受調查產品皆在美國「232條款」清單中，對台灣廠商造成的影響仍待觀察。（編輯：楊凱翔）1070830

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP