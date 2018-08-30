台仍未獲美鋼鋁關稅豁免 經長：持續爭取

（中央社記者廖禹揚台北30日電）美國宣布放寬鋼鋁關稅豁免，台灣仍未入列，經濟部長沈榮津今天表示，在廠商因應轉移市場後，整體鋼鋁出口成長，但未來在歐洲市場仍有隱憂，政府會持續與美國溝通，爭取豁免。



美國宣布放寬對南韓、阿根廷及巴西鋼鋁進口配額限制，就美國鋼鋁生產商產量、品質不足產品，可申請個別產品豁免，且不計入國家豁免配額。台灣及日本仍未列入配額致或關稅豁免名單。



沈榮津今天表示，根據統計，台灣涉案產品銷往美國數量的確有影響，但廠商也自行調整，轉往歐洲與東南亞，增加的出口量甚至大於在美國受影響而減少的數量，顯見產業在全球市場調整具有機動性。



根據經濟部國際貿易局資料，今年1到7月，受美國依貿易擴張法第232條款加徵關稅影響產品，輸往美國總重量較去年同期減少23.88%，但對全球出口較去年同期增加6.67%。其中歐洲部分以比利時增加最多，較去年同期成長43.62%，東南亞則是越南居冠，年增1.27%。



不過，沈榮津坦言，未來仍有「隱憂」，因為歐洲市場也開始關注相關產品進口，產業應多加注意市場變化；沈榮津也說，美國近期雖然心力都放在對中國大陸產品加徵關稅上，台灣政府仍會努力與美國加強溝通、持續接觸，為廠商爭取豁免。



歐盟已在7月18日宣布對26類鋼品進口展開防衛措施調查，並自7月19日起實施臨時防衛措施，受調查產品皆在美國「232條款」清單中，對台灣廠商造成的影響仍待觀察。（編輯：楊凱翔）1070830