/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 紀淑如楊俊瀚金鐘獎孫安佐
>rss

宏碁看上區塊鏈技術 今年導入產品

發稿時間：2018/08/30 15:10

最新更新：2018/08/30 15:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳家豪柏林30日電）區塊鏈（blockchain）技術掀起話題，電腦品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，宏碁已著手研究區塊鏈，今年應該可以看到相關產品，但不是運用在挖礦。

區塊鏈是一種分散式資料儲存技術，透過密碼學來加密資料，能在第三方不介入的情況下讓使用者達成共識，可以理解為全民皆能參與的共享電子記帳本。區塊鏈最熱門的應用是加密貨幣，可透過俗稱「挖礦」的電腦運算來取得。

陳俊聖說，區塊鏈其實是漸進演化的加密技術，宏碁認為這項技術能運用到很多新的領域，往後一些產品將開始導入區塊鏈技術，今年應該可以看到，但不是運用在挖礦。

媒體提問，運用區塊鏈技術的宏碁產品屬於個人電腦（PC）本業或新事業，陳俊聖低調不願評論，僅表示希望相關產品可以很快推出，到時候再對外說明。

針對宏碁日後會否發動併購，陳俊聖坦言仍會考慮，但是對大型併購案已沒有興趣，原因在於宏碁過去的大型併購成功案例不多，他現在更感興趣的是在公司轉型過程中透過併購取得不一樣的、內部做不出來的生意。

宏碁今年初喊話要拿下北美電競龍頭，陳俊聖說，今年5月到7月宏碁已連續3個月登上北美電競冠軍，關鍵在於宏碁因應策略是結合差異化、客戶關係、價格3個面向，做有效競爭。

他說，以前宏碁在通路給人的印象是「全店最低價」，他加入宏碁後逐步改善體質，「現在已經把這個位子讓給別人」，雖然不強求做到全店最高價，但至少要讓品牌撐得起產品價格。（編輯：蘇志宗）1070830

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP