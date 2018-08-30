宏碁看上區塊鏈技術 今年導入產品

（中央社記者吳家豪柏林30日電）區塊鏈（blockchain）技術掀起話題，電腦品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，宏碁已著手研究區塊鏈，今年應該可以看到相關產品，但不是運用在挖礦。



區塊鏈是一種分散式資料儲存技術，透過密碼學來加密資料，能在第三方不介入的情況下讓使用者達成共識，可以理解為全民皆能參與的共享電子記帳本。區塊鏈最熱門的應用是加密貨幣，可透過俗稱「挖礦」的電腦運算來取得。



陳俊聖說，區塊鏈其實是漸進演化的加密技術，宏碁認為這項技術能運用到很多新的領域，往後一些產品將開始導入區塊鏈技術，今年應該可以看到，但不是運用在挖礦。



媒體提問，運用區塊鏈技術的宏碁產品屬於個人電腦（PC）本業或新事業，陳俊聖低調不願評論，僅表示希望相關產品可以很快推出，到時候再對外說明。



針對宏碁日後會否發動併購，陳俊聖坦言仍會考慮，但是對大型併購案已沒有興趣，原因在於宏碁過去的大型併購成功案例不多，他現在更感興趣的是在公司轉型過程中透過併購取得不一樣的、內部做不出來的生意。



宏碁今年初喊話要拿下北美電競龍頭，陳俊聖說，今年5月到7月宏碁已連續3個月登上北美電競冠軍，關鍵在於宏碁因應策略是結合差異化、客戶關係、價格3個面向，做有效競爭。



他說，以前宏碁在通路給人的印象是「全店最低價」，他加入宏碁後逐步改善體質，「現在已經把這個位子讓給別人」，雖然不強求做到全店最高價，但至少要讓品牌撐得起產品價格。（編輯：蘇志宗）1070830