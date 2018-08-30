挖礦熱潮降溫 南科上半年出口額跌逾1成

（中央社記者朱則瑋台北30日電）科技部今天公布三大科學園區上半年營收達1兆2498億元，年增8.48%，不過，南科出口額減少逾1成，南科表示，主要受挖礦熱潮降溫，影響相關廠商產能，不過都在可預期範圍內。



科技部今天公布所屬三大科學園區今年上半年整體營收表現，總營收額達新台幣1兆2498億元，跟去年上半年相比，成長8.48%，其中，竹科5135.13億元，成長6.77%、中科3501.38億元，成長41.81%、南科3861.59億元，衰退8.98%。



科技部分析，竹科園區積體電路產業聚落發展完整，上、中、下游產業鏈垂直整合效率早具國際標竿地位，為竹科整體營收向上成長的驅動力；中科則受惠人工智慧、物聯網、高效能運算需求暢旺，加上10奈米製程產品營收占比大幅成長，推升中科整體營收成長。



竹科、中科營收表現亮眼，不過，在南科部分，不但營收總額下跌，出口額2086.92億元也下跌10.53%，進口額580.41億則減少2.93%。南科管理局長林威呈表示，主要受到挖礦熱潮降溫，影響相關廠商產能，加上南科廠商的產品可能會送到園區外加工後出口，這些出口額就不算在南科額度中，也影響整體表現。



「都在可預期範圍內。」林威呈表示，景氣本來就會上上下下震盪，這次跌幅並沒有超乎預期，還在可接受範圍內，未來台積電5奈米、3奈米等廠房完工量產後，將可望帶動南科新一波營收高峰。



以六大產業分析，科技部表示，跟去年上半年相比，園區積體電路產業成長15.72%，主因是行動裝置、高效能運算、物聯網與車用半導體市場需求熱絡，以及晶圓10奈米製程出貨快速成長；光電產業衰退8.82%，主因是面板價格持續下跌及受到大陸新世代面板廠產能陸續開出影響所致；電腦及周邊產業衰退6.95%，主因為智慧型手機的多功能應用，減少了消費者對PC需求。



通訊業衰退4.10%，不過，隨著AI與物聯網趨勢的整合，將可帶動像是影像等大量資料傳輸需求，下半年營收表現看漲；精密機械產業成長15.67%，主因為生產半導體高階精密設備接單暢旺及自動化設備需求增加，以及大陸積體電路產業及面板廠持續擴廠，對於新機台設備需求增加；生物技術產業成長9.37%，主要營收來自疫苗製藥業、醫療器材及農業應用產品類的廠商。（編輯：林孟汝）1070830