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宏達電推新機U12 Life 主打中階手機市場

發稿時間：2018/08/30 16:14

最新更新：2018/08/30 16:14

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（中央社記者江明晏台北30日電）宏達電今天發表新機U12 Life，搭載雙鏡頭主相機，瞄準中階市場，看好後續電信資費區間將落在新台幣699到999元，中階手機將成銷售主力。

宏達電今天發表最新智慧機HTC U12 Life，配備高通Snapdragon 636行動平台，搭載1600萬、500萬畫素雙主相機、1300萬高畫素自拍相機、旗艦級4K錄影功能，主打中階市場。

HTC U12 Life有月光藍及暮光紫兩色，台灣地區將於10月中旬開賣，目前售價暫時未公布。

宏達電台灣區總經理陳柏諭今天受訪時表示，認為這個時間點切入中階市場是必要的，全台資費戰打得激烈，電信商期望拉抬每戶平均貢獻金額(ARPU)，後續應會聚焦699到999元的資費區間，看好新台幣7000元到1.2萬元的中階手機會是銷售主力，也較受電信商青睞。

此外，宏達電先前宣布，於台灣地區進行製造部門的組織優化與策略性人力資源配置調整，預計縮減製造部門員工人數共1500人，該計畫估於9月底前執行完畢。

市場傳聞，宏達電中階U12 Life將採用外包方式製造，對此，宏達電今天並未證實，但表示，「不管代工不代工，都必須投資大量人力。」（編輯：楊玫寧）1070830

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