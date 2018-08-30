台灣形象展曼谷登場 創造台泰合作新契機

泰國台灣形象展在曼谷國際展覽中心展開，主題標語是Let's TIE together，出席貴賓合影。中央社記者劉得倉曼谷攝 107年8月30日

（中央社記者劉得倉曼谷30日專電）台灣形象展TAIWAN EXPO今天首度在泰國展出，共有文創、觀光和台灣精品、電商、智慧、綠能、健康醫療及城市主題館，讓泰國民眾重新認識台灣，為台泰雙邊合作創造新契機。



這項展覽由中華民國對外貿易發展協會與泰國台商總會共同舉辦，並獲得泰國會議展覽局、工業總會、商業總會、電商協會和會展產業協會支持，自今天起至9月1日在曼谷國際貿易展覽中心（BITEC）展出。。



本次展出根據泰國產業發展、市場需求及台灣優勢產業規劃8大主題區，共有210家廠商，使用250個攤位，以文化創意、智慧城市、綠色科技、健康醫療、人才觀光、農業科技及樂活消費等主軸，搭配產業合作研討會與商機媒合會，除了展示台灣的優勢產業、科技水準及人文深度外，也希望促成合作，提升雙方產業實力。



展覽主題標語是Let's TIE together，中華民國對外貿易協會董事長黃志芳在說明本次形象展的同時，也由台灣知名插畫家馬克與泰國的插畫家一起現場繪出象徵台泰合作的馬克擁抱大象的有趣插畫，象徵政府新南向政策中，以人為本雙向交流的宗旨，透過台灣形象展促進台泰合作機會。



黃志芳指出，泰國位於東南亞中心，經由泰國4.0和東部經濟走廊（EEC）等願景引領的強勁經濟成長，泰國正成為東協最耀眼的明星。



黃志芳表示，台灣擁有世界領先的資通訊產業（ICT）、農業科技、綠色能源和智慧城市等，在泰國發展4.0的過程，台灣一定是泰國的最佳合作夥伴。



這次展覽可以體驗結合人工智慧（AI）和物聯網的最新技術，綠能減碳以及無人機和新農業技術，可應用於泰國農業提高農業生產。



黃志芳希望這次展出能夠加強台灣與泰國深厚的情誼，為未來合作伙伴關係奠定堅實的基礎。



中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源、泰國台商總會長劉樹添、經濟部國貿局副局長李冠志，以及泰國工業部次長薩堤（Santi Kiranand）和泰國投資審議委員會秘書長登彩（Duangjai Asawachi）及泰國會展局代表等均出席展覽，開幕現場有近500人參加，包括來自泰國各地的業者與台商。（編輯：林憬屏）1070830