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泰國台灣形象展 促進商機擦亮台灣招牌

發稿時間：2018/08/30 17:23

最新更新：2018/08/30 18:16

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泰國台灣形象展30日在曼谷展出，外貿協會董事長黃志芳（右2）帶著泰國官員參觀台灣攤位。中央社記者劉得倉曼谷攝　107年8月30日泰國台灣形象展30日在曼谷展出，外貿協會董事長黃志芳（右2）帶著泰國官員參觀台灣攤位。中央社記者劉得倉曼谷攝　107年8月30日

（中央社記者劉得倉曼谷30日專電）泰國台灣形象展今天首度在曼谷展出，吸引不少買家與人潮，除了媒合商機行銷台灣優質產品外，更重要是擦亮台灣招牌，讓泰國各界更加認識台灣。

泰國南僑公司總經理李勘文指出，在泰國舉辦台灣形象展不只提升台灣形象，同時看到台灣各個城市及泰國台商都動員參與，是台灣實力的展現，現場可以看到許多好的產品與服務，這種形象展應該在東協各國都舉辦，塑造優質台灣形象。

舉辦台灣形象展的中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳指出，台灣形象展已經在多國舉辦過，有形的成效是帶來商機，促進當地國家經濟發展與產業轉型，更重要的是在各國呈現嶄新的台灣形象，創造互惠互利的局面。

許多泰國民眾在參觀台商攤位時，頻頻詢問產品特性和用途，並想直接購買。在台灣精品館中，多樣產品也獲得泰國代理商青睞。

經營按摩椅的督洋生技公司總經理粘振雄表示，台灣產品品質與歐美日等國水準相差無幾，但卻卡在台灣產品關稅障礙，必須設法突破，他們已經找到合作代理廠商，試試市場水溫，同時計劃在泰國設廠，在東協國家行銷台灣優質產品。

經濟部國貿局、中華民國對外貿易發展協會及泰國台商總會合辦的泰國台灣形象展自今天起在曼谷國際貿易展覽中心（BITEC）展出至9月1日，共有210家廠商，使用250個攤位，設有文化創意、智慧城市、綠色科技、健康醫療、人才觀光、農業科技及樂活消費七大主軸，也有產業合作研討會與商機媒合會。（編輯：林憬屏）1070830

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