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美中貿易戰 螺絲業：美客戶轉詢單台灣增多

發稿時間：2018/08/30 18:19

最新更新：2018/08/30 18:19

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（中央社記者韋樞台北30日電）美中貿易戰正在談判，各界認為短期不易解決，台灣螺絲業者透露，美國鋼鐵產品通路客戶已轉向台灣業者詢單，甚至開始下試訂單，這對台灣螺絲業者來說正是利多。

螺絲業者久陽和春雨今天舉行聯合法人說明會。久陽董事長孫正強表示，美中互徵對方160億美元商品25%的高關稅，且美國預計從9月起開始對來自中國包括7318類螺絲製品徵收10%到25%的關稅。

孫正強指出，若美國開始對來自中國包括7318類螺絲製品課徵高關稅，對台灣螺絲業者來說無疑是「利好」，主要是台灣7318類螺絲出口美國的關稅是0%，所以相對中國大陸來得有利。

孫正強透露，不少美國鋼鐵產品的通路商客戶已積極轉向台灣業者詢單，部分較大型的業者甚至已經從試訂單轉下大單，相對台灣的螺絲業者也會趁著料源供應商的中鋼公司連續5季調高內銷報價之際，試著提高報價，看看客戶的接受程度。

至於大陸鋼鐵、螺絲業者則繼續面對嚴格環保法規的限制。孫正強認為，大陸的「藍天保衛戰」環保督查力度持續加大到淘汰老舊產能，且今年採暖季限產，時間還往前提，期間要求鋼鐵企業限產50%，等於要關閉一半以上的產能，相當於從燒結、高爐、煉鋼、軋鋼全工序需要關閉減產，因此原料產能受限下，價格勢必上漲。

春雨副總經理周伯威表示，台灣是美國進口螺絲扣件等產品的第一大國，中國大陸才是第二大國，2017年美國從中國進口扣件總產值達11.42億美元，中國螺絲扣件產品被課高關稅後，對台廠當然有轉單效益，而且已實質有美國客戶積極洽詢中。

至於中國大陸會將無法銷美的鋼鐵產品轉向歐盟，周伯威說，歐盟會針對進口的23項鋼品限制配額，若超過配額會加徵25%的關稅。相關產品包括合金、非合金的熱軋鋼板捲、冷軋板捲等，這些品項並不影響春雨的線材類產品銷到歐洲。（編輯：郭萍英）1070830

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