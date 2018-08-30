昇華娛樂駁涉虛偽交易 目前營運正常

（中央社記者江明晏台北30日電）昇華娛樂遭檢舉涉虛偽交易，北檢指揮調查搜索，昇華今天澄清，此次事件所涉的7家公司並非虛設公司，大多是戲劇製作與拍攝合作廠商，所指虛假交易出於誤會，目前營運正常。



上櫃公司昇華娛樂遭檢舉涉虛偽交易等案，北檢29日指揮調查官兵分8路搜索，約談董事長俞惟中等9人釐清案情，檢調接獲檢舉指稱，昇華娛樂在民國102年間，資產疑遭人以假交易手法，前後掏空約7000萬元，款項輾轉流入公司高層掌控的人頭公司。



昇華娛樂傳播公司今天發布聲明表示，於29日配合檢調單位搜索調查，並已主動提供相關廠商往來合約、憑證、會計報表、存摺等各項資料，以供檢調釐清事實。



昇華澄清，此次事件所涉的7家公司並非虛設公司，大多是昇華過往所委託進行戲劇製作與拍攝合作廠商，交易都有彼此間往來的合約與憑證可據，委託製作戲劇大都已完成，部分戲劇已順利播出，所指虛假交易出於誤會，且往來的交易、憑證等均經會計師覆核，並已用於編製財報與稅報完成且按時申報，目前公司財務、業務營運等一切正常，希望外界能靜待司法調查結果，還原事實真相。



昇華表示，甫於8月初董事會決議通過私募相關事宜，且目前已順利收足第一階段的現增私募繳款，用途以充實營運資金、償還銀行借款、改善公司財務結構或其它因應昇華未來發展資金需求為主，資金到位後，對於現金水位將有一定程度改善，有助昇華在現金流量、財務及業務方面維持正常運作。



昇華累計今年前7月合併營收新台幣8736萬元，除有上半年播出的網路劇「變身女友」持續創造點擊分潤收入，包括戲劇播出、編劇收入、藝人經紀、電影投資回收等業務也有進展。



昇華強調，目前公司手上仍握有「網路四部曲」、「舞魅娘」、大型古裝劇「哪吒」等10部戲劇庫存，準備陸續在今年第3、第4季開播，更有包括已開鏡的「翻轉世界守護你」在內的6部網路劇，以及首部自製電影「黑手巨人」等將陸續啟動製作，目前公司財務、業務營運等一切正常。（編輯：楊玫寧）1070830