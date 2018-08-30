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大學入學年齡人口 2036年起持續低於20萬

發稿時間：2018/08/30 19:28

最新更新：2018/08/30 19:28

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）少子化趨勢讓各級學校如臨大敵，國家發展委員會人口推估報告更指出，2036年18歲大學入學年齡人口開始持續低於20萬人，同樣情形國小則提前至2024年發生。

國家發展委員會今天發布「中華民國人口推估（2018年至2065年）」，依據中推估（總生育率達1.2人）結果，總人口自2022年轉為負成長、較上次推估提前3年，且台灣的人口紅利將於2027年消失；此外，這次調查可看出台灣仍延續少子化、高齡化的人口趨勢。

少子化將影響各級學校招生情形，不過國發會官員提醒，入學年齡人口會受生肖效應而有波動，如果入學年齡人口的出生年適逢龍年、人數就會較高，若為虎年、人數就會降低，為了去掉生肖效應，建議以12學年為一期作為比較基礎。

而國發會預估，2018至2029學年度，各級學校將較12學年前減少1至3成的學生來源，尤其以大學減幅達29.7%最明顯。

國發會入學年齡人口數中推估結果也顯示，大學入學年齡人口雖然在2027年跌破20萬人，但因為生肖效應，後幾年又有回升，直至2036年，18歲大學入學年齡人口才開始持續低於20萬人。

此現象在國小、國中更早發生，國小入學年齡人口自2024年起，便持續低於20萬人，國中入學年齡人口則自2030年起，開始持續低於20萬人。（編輯：黃國倫）1070830

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