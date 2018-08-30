街口執行長發聲明 暫停台版餘額寶活動

（中央社記者邱柏勝台北30日電）街口支付原訂9月3日推出台版餘額寶「街口託付帳戶」，但因違反電子支付相關規範，金管會要求撤下相關活動，街口支付執行長胡亦嘉今天發出聲明稿，決定先暫停推出活動。



胡亦嘉於聲明稿指出，街口推出活動的本意，是為鼓勵用戶綁定合作銀行帳戶、活用帳戶餘額進行轉帳或付款，讓大家更了解街口所提供的服務，使電子支付業務在台灣的發展更進一步。因此迫不及待向大家宣布街口推出託付帳戶，但現在似乎不是最好的時候。



不過，胡亦嘉聲明亦指出，在幾經考量之下，街口決定先暫停活動，但這不是「結束」，而是打造街口金融生態圈的「開始」，敬請各位用戶耐心等候。



金管會銀行局副局長莊琇媛說，昨天下午已請胡亦嘉來金管會說明，並要求立即停止行銷活動。她強調，街口此次行銷已經違反「電子支付機構業務管理規則」第11條規定，即禁止電子支付機構「以津貼、贈與或其他給與方法吸收使用者儲值款項」，因此須立即停止活動，而胡亦嘉也回應，表示日後行銷都會符合法律規定。



胡亦嘉今天則在個人臉書上發文，內容寫道「託付豬本來在前往新金融世界的路上，但在路上遇到如來佛，於是被困住了。」對於被胡亦嘉指涉為「如來佛」，金管會不評論。（編輯：黃國倫）1070830