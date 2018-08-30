澳電訊商伏德風TPG合併 聯手抗市場競爭

（中央社雪梨30日綜合外電報導）澳洲電訊商澳洲伏德風和記（Vodafone Hutchison Australia）和TPG電信（TPG Telecom）今天宣布，將合併組成150億澳元（約新台幣3360億元）的企業，合力對抗國內兩大對手。



由於澳洲電訊業競爭日益激烈，兩公司盼藉合作力量，對抗國內主要對手澳洲電信公司（Telstra Corp.）和澳星（Optus）。



按照提案，香港的長江和記實業和英國的伏德風集團（Vodafone Group）共同持有的未上市公司澳洲伏德風，將取得新公司過半的50.1%股份；TPG的股東則將持有其餘49.9%股份。



合併後的企業名稱是TPG電訊有限公司（TPG Telecom Limited），合計營收超過60億澳元（約新台幣1344億元），並將在澳洲證券交易所掛牌。



TPG董事長張大衛（David Teoh）表示：「經過合併後，我們將成為令澳洲電信和澳星更敬畏的對手。」



澳洲伏德風和TPG還說，他們採取所謂「對等合併」（merger of equals），將允許雙方做出更好的投資和驅動創新與產品改善，以提供客戶更多選擇。



TPG是在澳洲證交所上市的電訊供應商，也是澳洲最大網路服務供應業者之一。它擁有超過190萬戶家用固網客戶，還有重要的企業、政府和躉售業務。



澳洲伏德風和記則是澳洲第3大行動電訊商，擁有約600萬客戶。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070830