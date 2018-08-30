台印產業鏈結論壇閉幕 企業洽商成果豐

（中央社記者康世人新德里30日專電）為期兩天的第2屆台印產業鏈結高峰論壇今天圓滿閉幕，近百家台灣及印度的業者進行B2B（企業對企業）商洽會，預計將創造許多台印企業的合作與商機。



由印度工商協會（FICCI）與中華民國全國工業總會合辦、並由資訊工業策進會執行的第2屆台印產業鏈結高峰論壇，自29日起一連兩天在新德里舉行。



繼昨天的主論壇及電子製造及工業區、綠色科技與智慧車輛零元件等三項領域的分論壇後，今天舉行B2B商洽會，共有26家台灣車用電子、電子製造、工業園區、智慧城市與綠能等業者與70幾家印度業者舉行一對一合作洽談。



有鑑於印度政府宣布在2030年達成機動車輛電動化目標，吸引包括電池、供電及車用電子台灣廠商前來探索商機，其中台灣知名的電動機車廠商GoGoro也設攤與印度業者洽談，吸引Hero等印度機動車輛大廠與零件供應商前來探詢合作機會。



經濟部工業局官員指出，類似像Gogoro這樣的業者，主要優勢在成功的商業模式，可以與Hero等印度機動車輛製造業者合作，由印度業者負責製造，Gogoro則提供商業營運模式或電池等，將可協助印度順利達成電動機車目標，同時創造雙贏。



另外，一些台灣水務、空汙相關廠商，在洽談會中也成為熱門，許多印度廠商都來尋求污水處理和空氣污染控制等解決方案，希望找台商合作。



第2屆台印產業鏈結高峰論壇台灣派遣大規模代表團，經濟部次長王美花參加首日開幕等活動，讓印度相當重視，除印度商工部產業政策與推廣司（DIPP）次長阿比謝克（Ramesh Abhishek）出席開幕外，印度5個省也特別派投資招商主管向台商說明投資環境，有助台商布局印度。（編輯：高照芬）1070830