阿根廷幣值重貶 央行調高利率至60%

（中央社布宜諾斯艾利斯30日綜合外電報導）阿根廷中央銀行今天宣布，將基準利率由45%提高到60%，希望能遏止阿根廷貨幣披索持續重挫。披索連日暴跌使阿根廷面臨的經濟危機雪上加霜。



阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）的內閣幕僚長潘尼亞（Marcos Pena）稍早不得不出面，否認政府面臨經濟災難。他說：「我們未面臨經濟失敗局面。這只是轉型，而非失敗。在轉型期間會有困難的時期。」



阿根廷是南美洲最大經濟體，過去24個小時深陷危機，披索面臨龐大賣壓，重貶到39披索兌1美元。



馬克里昨天出乎意料要求國際貨幣基金（IMF）加速撥付6月同意提供的500億美元貸款。



阿根廷政府先前已收到第一筆150億美元款項，其中部分用來支撐披索價位，他這項要求意味要提早取得剩餘的350億美元貸款。



馬克里的聲明原本是想穩定市場，不料造成反效果，使得披索重挫，昨天收盤時貶值將近7.0%。



儘管國際貨幣基金明白表示支持馬克里的政策，披索今天開盤後持續走貶，幅度達4.0%，促使中央銀行出手干預，將利率提高到60%，並誓言維持這個水準至少到12月。



阿根廷披索兌美元匯價自今年以來已下跌超過45%，單靠獲得國際貨幣基金支持無法撐住披索。



國際貨幣基金總裁拉加德（Christine Lagarde）昨天表示，她已同意馬克里的要求，將加速撥付貸款，以助支撐阿根廷備受打擊的經濟。



相對的，阿根廷政府承諾降低今年的預算赤字占國國內生產毛額（GDP）比例，由2017年的3.9%降至2.7%，並在明年進一步降至1.3%。



不過，分析師指出，如果想要安撫市場，阿根廷政府得要提供更多細節，說明計畫如何達到國際貨幣基金所定嚴苛財政目標。



此外，阿根廷11月將面臨一項重大障礙，屆時將須償還約70億美元的外匯債務。



倫敦凱投宏觀公司（Capital Economics）拉丁美洲專家葛洛索普（Edward Glossop）表示：「這將是個關鍵爆發點。」（譯者：林治平）1070831