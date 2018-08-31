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阻貶披索搶救經濟 阿根廷調高利率至60%

發稿時間：2018/08/31 10:07

最新更新：2018/08/31 10:07

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（中央社布宜諾斯艾利斯30日綜合外電報導）投資人對阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）處理經濟危機感到恐慌，儘管阿國央行將基準利率調高至令人目眩的60%，但阿根廷披索今天一度重貶將近1/5。

阿根廷披索是今年全球表現最弱貨幣，為阻止披索持續下貶和抑制31%通貨膨脹，阿國央行貨幣政策委員會今天緊急開會進行表決，一致決定將基準利率由45%調高至60%。

然而，這項意外的升息動作卻未能讓披索止穩。今天匯市收盤，披索貶值13.12%，創39.25披索兌1美元的歷史最低收盤匯價，盤中一度觸及42披索兌1美元。

市場停止交易後，財政部長杜耶夫尼（Nicolas Dujovne）誓言9月3日宣布新經濟措施，並將聚焦2019年貿易赤字，以降低政府舉債需求。

沉重的借貸成本、政府刪減支出，加上乾旱讓今年阿國農業面臨困境，都讓這個拉丁美洲第3大經濟體受創。阿國預料第3季經濟進入衰退。

雖然到近期仍被預測將在明年輕鬆勝選連任，但馬克里的政治前途恐在走下坡。

國際貨幣基金（IMF）先前示警阿國政府須刪減財政赤字後，馬克里承諾進一步實施撙節措施，以及選民對2002-2003年經濟危機和IMF過去協議所帶來的惱人撙節記憶深刻，可能讓馬克里面臨工會聯盟更大的反對聲浪。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1070831

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