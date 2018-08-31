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油價下週估各漲6及8角 95無鉛恐飆近2個月新高

發稿時間：2018/08/31 10:17

最新更新：2018/08/31 10:29

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依中油浮動油價機制計算，下週國內汽、柴油估各調漲新台幣0.6、0.8元。（中央社檔案照片）依中油浮動油價機制計算，下週國內汽、柴油估各調漲新台幣0.6、0.8元。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北31日電）油價連兩週上漲，依中油浮動油價機制計算，下週國內汽、柴油估各調漲新台幣0.6、0.8元，就算啟動油價平穩機制，95無鉛汽油每公升達30.7元，也恐飆上近2個月新高。

美國和伊朗的供應量縮減，紐約市場原油期貨價格一個月來首度收在每桶70美元價位以上，帶動國內油價調漲，依中油浮動油價機制計算，下週國內汽、柴油估各調漲0.6、0.8元，如依預估，92無鉛汽油每公升29.4元，95無鉛汽油每公升30.9元、98無鉛汽油每公升32.9元、超級柴油每公升27.6元。

國內汽油價格在8月27日已調漲0.3元，如本週再調漲0.6元，95無鉛汽油每公升為30.9元，恐逼近2014年10月27日每公升31.3元的高點，就算中油啟動油價平穩機制，95無鉛汽油每公升達30.7元，也是近2個月新高。

按油價平穩機制，95無鉛汽油每公升30元至32.4元，上漲時中油吸收25%漲幅，預估中油下週約吸收0.2元，實際調幅待中油9月2日中午12時公布。

依中油官網，累計至30日的油價指標7D3B週均價為75.29美元，較上週72.45上漲2.84美元；新台幣兌美元匯率30.728元，較上週30.759升值0.031元。（編輯：林孟汝）1070831

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