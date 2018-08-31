物聯網需求夯 電信業合作案高成長

（中央社記者江明晏台北31日電）物聯網商機勃發，遠傳電信5月完成全台NB-IoT網路涵蓋後，迄今逾200家企業戶申請服務，台灣之星則表示，物聯網合作案成長3倍，其中政府單位、中小企業、新創企業占約8成。



台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，面對物聯網與人聯網截然不同的使用情境，台灣之星推出「總量計費型」物聯網專屬資費，免月租、不限門號數、KB計價、彈性網速，發揮物聯網千萬終端設備連網的規模經濟效益。



帶動台灣之星合作案量成長3倍，包括智慧照護、智慧節能、智慧農業等多元領域採用；政府單位、中小企業與新創企業目前已占台灣之星物聯網合作案約8成。



自行研發智慧睡眠監測系統的嘉通物聯網科技也是台灣之星客戶之一。



嘉通總經理王祥生表示，嘉通自行研發的「床腳墊式感應器和伴服務系統」應用於照護機構，隨每月床位使用數變動，連網設備數與傳輸量分布皆改變，若採用月租型資費，公司將產生高額不必要的成本支出，台灣之星「總量計費型」資費可依實際需求申辦SIM卡數量並根據總傳輸量以KB為單位合併計價，連網成本節省近80%，發揮物聯網規模經濟效益。



遠傳電信是全台第一家開通NB-IoT物聯網服務的業者，於去年底首先公告NB-IoT資費最低10元起，讓物聯網的入門門檻大幅降低。



遠傳表示，5月完成全國NB-IoT網路涵蓋後，迄今超過200家企業用戶正式申請服務，應用的面向涵蓋智慧路燈、智慧停車、空氣品質偵測、水位偵測、冰櫃溫濕度監控、資產追蹤、電動機車/腳踏車聯網、智慧飲水機管理等食衣住行各層面。



遠傳並規劃推出「用戶自主開通加值服務」，提供業者在測試階段可先取得一定額度的流量進行測試，待通路正式銷售出去後，才正式啟用門號。



此外，針對擁有較多門號希望共享流量的用戶需求，遠傳也將在9月起於CMP平台上提供「共享式流量池」管理服務，不限制多少門號可以共享同一個流量池，並可以設定相關的告警機制，滿足企業用戶多元化的物聯網商業模式需求。（編輯：蘇志宗）1070831