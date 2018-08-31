台股盤中跌逾百點 易華電受惠拉貨潮衝新高價

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）台股今天盤中大跌百點，一度失守11000點關卡，不過易華電走勢較大盤抗跌，創掛牌以來新高價。智慧手機設計風潮帶動面板驅動IC封裝朝向COF發展，明年COF出貨可期，易華電可望受惠。



受到美股拉回拖累，台股今天開低走低，盤中大跌百點，一度失守11000點關卡，不過易華電走勢堅挺，最高來到新台幣83.4元，漲4.2%，創掛牌以來新高價，後隨大盤走跌，漲幅收斂，最低曾來到79.1元，跌1.2%。



智慧型手機朝向窄邊框、全螢幕（edge-to-edge）、或是可撓式有機發光二極體（OLED）面板設計，手機用面板驅動IC封裝轉型到捲帶式高階覆晶薄膜IC基板（COF），預期明年COF出貨量可期，易華電受惠此設計風潮。



易華電積極布局Sub減成法（Subtractive）技術，應用在高階電視和主動有機發光二極體（AMOLED）電視；同時開發Semi半加成法（Semi-additive）技術，主要應用在高階智慧型手機和穿戴裝置產品；易華電也布局雙面法技術（2 Metal COF），主要應用在記憶體IC和邏輯IC產品。



易華電自結今年前7月合併營收8.87億元，較去年同期7.31億元成長21.43%。今年上半年稅後淨利4913萬元，較去年同期虧損2077萬元轉盈，上半年每股稅後純益0.49元，優於去年同期每股虧損0.21元。



觀察目前全球COF市況，法人指出，全球投入COF封裝產品的廠商包括韓國LG集團旗下LGIT、三星集團旗下Stemco台灣頎邦旗下欣寶、易華電、以及日本Flexceed。（編輯：林孟汝）1070831