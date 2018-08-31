台印投保協定新約 經長：朝年底通過努力推動

（中央社記者廖禹揚台北31日電）外界關切台印雙邊投保定新約進度，經濟部長沈榮津今天表示，若印度認為對他們有幫助就會比較快，至於年底前是否有機會傳出好消息，他說「會朝這方面努力推動。」



政府力拚新南向商機，並特別鎖定印度市場，為保障台灣與印度雙方廠商的投資權益，經濟部次長王美花29日在駐印度代表田中光陪同下，拜會印度商工部主管貿易的新任次長瓦達文（Anup Wadhawan），表達希望持續雙方互利合作，並加速通過雙邊投資促進及保障協定新約；瓦達文也回應，印度已加速雙邊投保協定草案最後文本審查。



經濟部長沈榮津今天出席第14屆台北電器空調影音展開幕記者會受訪表示，目前正努力朝通過新約的方向走，「希望可以拚快一點」，他也說，印度應是認為台印能透過這樣的合作方式，可以加速台商在印度布局。



沈榮津表示，若印度認為有需要通過新約，「對他們有幫助就會比較快」通過，就如同去年底通過的台菲投保協定新約，沈榮津也表示希望與印度一起努力，完成下一個更新的投保協定。



有媒體提問，台印投保協定新約可否趕在年底前傳出好消息，沈榮津未正面回答，僅表示「會朝這方面努力進行。」



台印在2002年簽署的雙邊投保協定，在印度通知下必須更換新約，雙方洽商後在今年上半年對協定草案文本達成共識，待印度完成國內程序，新約生效後將保障台印雙方廠商的投資權益。（編輯：林孟汝）1070831