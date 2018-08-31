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賣方不讓買方不追 房仲：8月房市現秋意

發稿時間：2018/08/31 13:05

最新更新：2018/08/31 13:05

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（中央社記者韋樞台北31日電）今年上半年房市買氣回溫，遞延性買盤出籠，部分賣家以為房價築底不願再降，買方也再度陷入觀望不追價，房仲統計內部資料，8月全台交易量均下滑，月減7%，房市開始有秋意。

永慶房產集團研展中心統計，與7月相比，全台8月房市交易量縮減7%，交易量已連續4個月下滑；若與去年同期相比則年增5%，雖然今年房市交易量與去年相比仍正成長，但成長幅度已逐步收斂，由上半年的兩位數到8月僅成長個位數。

永慶統計內部資料顯示，北市8月交易量量縮6%，新北減少8%，桃園交易衰退7%，新竹縣市下滑4%，中南部3都交易量，台中交易量減少14%，台南與高雄則分別量縮12%與6%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，今年開春以來房市買氣回溫，遞延性買盤出籠，讓前4月房市交易收紅，需求增加下，部分賣方認為房價已築底，開始堅持價格，自5月起連續4個月交易量月增率均為負成長。

謝志傑認為，房市交易量連4個月衰退，預期價格拉鋸戰不會停止，觀察7都房價變化，房價將持平或正負2%內的區間整理，持續呈現盤整格局。

謝志傑強調，8月房仲帶看量與7月差距不大，民眾看屋意願不減，但出價開始縮手，顯示民眾仍期待降價；但反觀賣方在低利環境下，房貸利息負擔輕，還能撐得住，不願讓價，價格不如買方預期；雙方對價格認知差距難以拉近，自然交易量縮。(編輯：李信寬)1070831

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