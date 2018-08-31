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六福皇宮招牌拚續留 董座莊豐如穩軍心

發稿時間：2018/08/31 17:35

最新更新：2018/08/31 17:35

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（中央社記者江明晏台北31日電）六福皇宮今年4月宣布熄燈，震驚業界，董事長莊豐如今天表示，持續找合適地點，盼保留「皇宮」招牌，接董座後首要任務是「穩住」，未來營運以獲利為主，看好2019年往上成長。

六福旅遊集團旗下六福皇宮承受不了租金壓力，今年4月宣布將於12月底熄燈，震驚各界。六福總裁莊秀石的獨生女莊豐如也在6月接任董事長，開啟全面接班時代，各界將關注她如何帶領六福邁向獲利，重新擦亮老招牌。

莊豐如今天出席記者會，這是接任董事長後首度公開露面，她表示，首要任務是「穩住」，要讓員工知道，不要因為短期挫敗而有影響，不是在這裡停擺。

她表示，切割掉沉重壓力，營運將會比較好轉，現在營運暫時重點不放在營收，而是以獲利為主。

她也提到，還是想要把「皇宮」這個品牌繼續保留，分析集團內的飯店品牌客群定位，客棧是經濟型、皇宮是頂端品牌、六福居是家居型，六福莊是度假概念，每一種型態都有樣貌出現，而皇宮是指標，「持續找適合據點這件事沒有停下來，不代表建築物不在，皇宮就不在，只是暫時熄燈。」

飯店產業競爭激烈，求售標的不在少數，她坦言，持續有在看，但目前求售標的以商務型飯店為主，機會不容易找，要在台北市找一間完整具規模的旅館並不容易。

六福旅遊集團壯士斷腕，去年一口氣認列墾丁泊逸債務、終止台南投資案兩大損失，加上土地認列價值減損，去年稅後虧損10.29億元，每股虧損3.03元，虧損幅度創歷年來最高。今年第2季稅後虧損0.94億元，每股虧損0.28元，虧損幅度收斂，但累計上半年每股仍虧損2.74元。

莊豐如說，今年是體質調整年，其他事業體仍有不錯績效表現，2019年一定是往上成長，但財報還會認列六福皇宮熄燈的損失，因應體質調整，軟體和內部運作，還會反映一陣子。

至於六福皇宮的員工安排，她說，目前初步已談定，新的事業體業也在醞釀，會提供不同機會，現在也因應熄燈推出促銷方案，目前初步規劃要設計12月31日當日入住可把傢俱帶回家的創意提案。（編輯：郭萍英）1070831

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