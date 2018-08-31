台積電一週大漲5% 台股市值重回33兆

台股本週在台積電領軍大漲5.13%下，指數大漲254點，拉動全體上市公司市值達33兆2411.16億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北31日電）台股本週在台積電領軍大漲5.13%下，指數大漲254點，拉動全體上市公司市值達33兆2411.16億元，較8月24日增加7695.19億元，增幅約2.37%。



根據台灣證券交易所統計，本週加權股價指數上漲254.59點，漲幅約2.36%，台灣50指數上漲232.28點，漲幅約2.83%，寶島股價指數漲297.73點，漲幅為2.41%；產業別指數方面，以電子零組件類指數上漲7.17%漲幅最大，觀光類指數下跌3.43%跌幅最大，未含金融類指數上漲233.35點，漲幅約2.56%，未含電子類指數漲91.89點，漲幅約0.61%，未含金融電子類指數漲55.57點，漲幅約0.43%。



證交所說，本週集中交易市場總成交金額5928.21億元，全體上市股票成交金額5521.03億元，股票成交量週轉率1.34%。



各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為電子零組件類1664.72億元、占30.15%，半導體類1213.66億元、占21.98%，光電類514.88億元、占9.33%。



成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類5.86%、化學工業類3.50%、光電類2.45%。



證交所表示，累計今年年初開盤至今共163個交易日，集中市場總成交金額22兆5159.09億元，市場日平均成交金額1381.34億元，股票成交量週轉率58.30%，股票日平均成交量週轉率0.36%。（編輯：郭萍英）1070831