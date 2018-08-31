經部率智機產業訪歐 加速軟硬整合打入國際

（中央社記者廖禹揚台北31日電）經濟部次長龔明鑫率團訪歐，鎖定德國及法國強項產業，促成雙邊智慧機械產業對接，工研院並與兩國兩家業者簽署合作備忘錄，將合作推動創新營運模式及技術連結。



為推動台歐智慧機械產業交流，龔明鑫8月25日至9月2日率團訪問德國及法國，分別鎖定法國的航太產業與物聯網新創產業，以及德國的智慧製造及人工智慧產業，學習如何協助中小企業落實工業4.0。



工研院在訪歐期間分別與法國達梭系統（Dassault Systemes）及德國西門子（Siemens）簽署智慧製造合作備忘錄及智慧終端與平台共同合作備忘錄。



經濟部發布新聞稿指出，台德未來將共同推動智慧機械業者加入雲端平台的APP市集，協助企業創造企業價值及創新營運模式，也將透過西門子雲端產業應用模組（SaaS）平台，與台商的設備終端機聯網智慧化產品進行技術連結，合作建立智慧產線的解決方案，協助台灣業者加速導入數位工廠應用。



龔明鑫表示，台灣高科技產業過去以硬體為主，如何在硬實力基礎上創造軟實力經濟，是經濟部目前積極努力方向。本次訪問團除拜會德法業者外，經濟部首次與德國資訊、機械及人工智慧產業研發重鎮的巴登符騰堡邦經濟部進行官方交流。



台灣智慧自動化與機器人協會也與德國機械設備製造業聯合會（VDMA）對接，未來可望合作培育人才，例如在亞洲辦理工業4.0課程、推動自動化工程師及機器人工程師國際證照等。



龔明鑫表示，藉由這次產業交流，有助台灣產業與國際及智慧機械大廠及產業聚落連結，打入國際供應鏈，並增加在國際市場影響力，可望創造台灣機械產業下一波成長新動能。（編輯：郭萍英）1070831