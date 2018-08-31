駐泰處甄選青年大使 協助宣傳台灣形象展

駐泰國代表處甄選多名青年大使，讓她們宣傳並拍攝影片協助宣揚台灣形象。中央社記者劉得倉曼谷攝 107年8月31日

（中央社記者劉得倉曼谷31日專電）為協助首度在泰國舉辦的台灣形象展，駐泰處甄選多名台灣形象青年大使，以清新外型、亮麗打扮協助廠商介紹產品，並製作影片上網協助宣傳台灣形象內容。



中華民國駐泰國經濟文化辦事處甄選出的多名台灣形象青年大使今天盛裝打扮，戴上綬帶及泰國台商特別設計贊助的頭冠，成為展場焦點。



台灣形象青年大使採訪各家參展廠商，與現場廠商或參展單位互動，拍攝影片再後製介紹展覽的主題、內容及產品，讓無法到場的泰國民眾也有機會看到展出內容，期盼讓台灣的優質形象廣為周知。



駐泰國經濟文化辦事處代表童振源肯定她們努力推廣台灣多元豐富形象的作為，希望她們持續宣傳台灣形象展，讓更多泰國民眾看見台灣。



在展覽現場的廠商也對這些青年大使印象深刻，希望透過她們的介紹與宣傳，讓更多泰國民眾認識台灣製造的優質產品與提供的專業服務。



泰國台灣形象展自30日開幕，明天週末也是最後一天的展出，預估參觀民眾將持續湧現，根據外貿協會統計，兩天下來已經超過一萬人次。（編輯：林憬屏）1070831



