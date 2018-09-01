/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 麥當勞李宏基楊偉中亞運棒球

亞運棒球直播／詹子賢2分全壘打 中華隊8比0領先中國

>rss

社會新鮮人存第一桶金 耐心紀律不可少

發稿時間：2018/09/01 12:43

最新更新：2018/09/01 12:43

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者田裕斌台北1日電）社會新鮮人由於起薪低，對於累積財富需求更是殷切，不過銀行業者建議，理財需先避開2大陷阱，加上耐心與紀律，就能順利存到人生的第一桶金。

凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄表示，社會新鮮人應避開兩大理財陷阱；一是「慾望的魔鬼」，因為任意消費累積起來也是可觀的數字，應養成有紀律的消費習慣，減少非必要的臨時消費；陷阱二是「追求短期致富」，想短期致富便會投機，押注式地投資在號稱報酬率極高的產品上，但忽略了高報酬的背後也要承擔高風險。

張冠雄建議，社會新鮮人收入不多，可善用保險、儲蓄及投資3大方式，不僅能分散風險，也能穩健的累積財富。

首先，薪水扣除生活必須花費後，一部分資金應用來加強保障，保費可設定為約佔薪水的1/10，購買定期壽險、醫療險及意外險等，預算可控制在每月新台幣2000元以內，才不致造成過大的負擔。

扣除保費後，剩餘薪資可分配3成比例在儲蓄，放在如定存及具保本效益等低風險的產品，做為緊急預備金之用，在選擇保本商品時，可優先考慮報酬率要超過通貨膨脹率，以目前通膨率大約2%計，建議可挑選利率高於2%的保本商品。

至於剩下的3成薪資，則可配置在投資，定期定額扣款投資基金是不錯的選擇，利用錢滾錢創造出更大的財富，張冠雄表示，基金是一籃子股票或債券的組合，較能分散單一投資標的風險，可設定每年5%至6%的投報率目標，並定期檢視投資績效，嚴格執行停利停損。（編輯：鄭雪文）1070901

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP