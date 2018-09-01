社會新鮮人存第一桶金 耐心紀律不可少

（中央社記者田裕斌台北1日電）社會新鮮人由於起薪低，對於累積財富需求更是殷切，不過銀行業者建議，理財需先避開2大陷阱，加上耐心與紀律，就能順利存到人生的第一桶金。



凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄表示，社會新鮮人應避開兩大理財陷阱；一是「慾望的魔鬼」，因為任意消費累積起來也是可觀的數字，應養成有紀律的消費習慣，減少非必要的臨時消費；陷阱二是「追求短期致富」，想短期致富便會投機，押注式地投資在號稱報酬率極高的產品上，但忽略了高報酬的背後也要承擔高風險。



張冠雄建議，社會新鮮人收入不多，可善用保險、儲蓄及投資3大方式，不僅能分散風險，也能穩健的累積財富。



首先，薪水扣除生活必須花費後，一部分資金應用來加強保障，保費可設定為約佔薪水的1/10，購買定期壽險、醫療險及意外險等，預算可控制在每月新台幣2000元以內，才不致造成過大的負擔。



扣除保費後，剩餘薪資可分配3成比例在儲蓄，放在如定存及具保本效益等低風險的產品，做為緊急預備金之用，在選擇保本商品時，可優先考慮報酬率要超過通貨膨脹率，以目前通膨率大約2%計，建議可挑選利率高於2%的保本商品。



至於剩下的3成薪資，則可配置在投資，定期定額扣款投資基金是不錯的選擇，利用錢滾錢創造出更大的財富，張冠雄表示，基金是一籃子股票或債券的組合，較能分散單一投資標的風險，可設定每年5%至6%的投報率目標，並定期檢視投資績效，嚴格執行停利停損。（編輯：鄭雪文）1070901