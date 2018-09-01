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鎖定法德強項產業 經濟部組團參訪談合作

發稿時間：2018/09/01 14:14

最新更新：2018/09/01 14:14

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（中央社記者朱則瑋台北1日電）經濟部率領由產官研代表組成的訪問團，前往歐洲，鎖定德國、法國強項產業，進行交流並簽署國際產業合作備忘錄，推動台灣跟歐洲國家在智慧製造及人工智慧領域的合作深度。

經濟部政務次長龔明鑫8月25日至9月2日率領「智慧機械產業合作訪問團」前往歐洲，於法國參訪航太產業及物聯網新創產業，在德國則是以智慧製造及人工智慧為重點，期間也促成台德雙邊智慧機械產業公協會對接，並與德國官方進行交流，瞭解法、德如何將工業4.0落實在中小企業上，也完成簽署2項國際產業合作備忘錄。

經濟部今天透過新聞稿表示，訪問團共計拜訪法國的達梭系統(Dassault Systemes)、施耐德電機(Schneider Electric)、空中巴士(Airbus)、物聯網產業聚落(IoT Valley)，以及德國機械設備製造業聯合會(VDMA)、巴登符騰堡邦經濟部、西門子(Siemens)、友嘉MAG、人工智慧產業聚落(Cyber Valley)及博世力士樂(Bosch Rexroth)等10個單位。

在產業公協會對接上，訪問團也促成「台灣智慧自動化與機器人協會」與德國機械設備製造業聯合會(VDMA)進行交流，開啟雙方溝通管道，未來將有機會在人才培育上共同合作在亞洲辦理工業4.0課程、培育台灣及台商專業技術人才，加速合作推動自動化工程師及機器人工程師國際證照。

官方連結上，則由經濟部與德國巴登符騰堡邦經濟部首度進行雙邊官方交流。巴登符騰堡邦為德國資訊、機械及人工智慧產業及研發重鎮，有助於台灣在智慧機械產業的技術提升與國際連結。

經濟部指出，訪問團也促成2項國際產業合作備忘錄簽署，分別為工研院與法國達梭系統簽署「智慧製造合作備忘錄」，以及與德國西門子簽署「智慧終端與平台共同合作備忘錄」。

經濟部政務次長龔明鑫說，透過這次參訪促成台灣與德、法兩國強項產業技術交流，推動台灣產業與國際級智慧機械大廠及產業聚落連結，助台廠打進國際供應鏈，增加在國際市場的影響力。（編輯：李信寬）1070901

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