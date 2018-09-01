晶圓代工扮推手 投信看好科技股重返主流

（中央社記者田裕斌台北1日電）全球第2大晶圓代工廠格芯（Globalfoundries）無限期擱置7奈米投資計畫，超微（AMD）轉單台積電，帶動晶圓代工成為盤面焦點，投信認為，這將帶動科技股重返台股主流。



安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，晶圓代工等權值股扮演大盤重要推手，使得電子股重返主流，原本各主要指數中，以非金電指數與金融指數所在位子相對較高，不過隨著近日電子指數呈現補漲態勢，使得各主要指數於相繼來到8月初的高點附近後，皆出現回檔整理走勢。



廖哲宏指出，先進製程進程越發困難，拉大台灣晶圓代工產業與競爭對手的差距，這使得台灣晶圓代工產業在技術上持續領先，將來人工智慧的許多應用、邊緣運算、手機晶片等仍須仰賴先進製程，台灣在先進製程代工的領先將受惠這些先進製程晶片的需求，長期將持續成長，成為未來推動成長的重要引擎之一。



日盛首選基金經理人楊遠瀚則表示，台股這波彈升短線漲幅已大，且接近11100點的壓力位置，短線出現獲利調節與逢高減碼賣壓屬合理，台股8月上半月電子股受到被動元件及矽晶圓修正，資金轉入傳產權值股，下半月受到美科技股走強，加上被動族群跌深反彈帶動，電子股轉強，進入9月電子股仍需觀察被動族群能否續彈，上半月留意蘋概股表現，預期指數續區間震盪，類股輪流表現。



廖哲宏認為，全球貿易摩擦波動仍然未決，短期資金面仍受到匯率波動以及投資氛圍所影響，展望中長期仍應聚焦受惠長期成長趨勢以及有競爭力的產業與公司，包括雲端伺服器、ASIC、5G及汽車電子等利基族群成長趨勢仍不變。（編輯：李信寬）1070901