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各百貨週年慶開跑 完整攻略看這裡

發稿時間：2018/09/01 16:17

最新更新：2018/09/01 16:17

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（中央社記者朱則瑋台北1日電）一年一度的週年慶是百貨業營收大補丸，今年照例由台北101打頭陣，再延燒到全台，業者紛紛祭出優惠回饋及獨家商品全力搶客外，還有汽車、郵輪假期、日本等國外旅遊的消費滿額抽獎禮。

各大百貨公司上半年營收表現都呈現正成長，經濟部統計，百貨業7月營收達新台幣245億元，年增0.7%，其中，又以餐飲表現亮眼，為了衝刺全年業績表現，業者鎖定週年慶檔期，結合品牌、信用卡公司，推出「消費滿額送禮券」、「刷卡滿額禮」、甚至消費滿額抽大獎等好康優惠，吸引消費者上門。

但也有法人表示，南台灣豪雨成買氣變數，估計全檔業績成長目標在3%至5%，恐少於去年的目標數。

今年週年慶照例由台北101購物中心打頭陣，適逢15週年慶，台北101從9月6日到10月10日，推出聯名卡友消費享有最高15%回饋，其他卡友首週則享13%回饋，並精選a.testoni 、COACH、Ermenegildo Zegna等15大品牌，推出經典訂製服務。

緊接著由微風廣場、京華城、廣三SOGO在9月13日同天登場，微風廣場從9月13日到10月15日，首四日期間，刷聯名卡滿5000元，加贈禮券200元，或者可憑微風積點禮遇會員資格，消費刷微風聯名卡，單筆滿5000元送500點。週年慶期間也準備汽車及郵輪假期抽獎好康活動。

廣三SOGO從9月13日到11月11日，推出滿3000送300活動，或憑Smart Card點數600點，化妝品9折起，聯名卡則享消費滿5000送100、滿1萬5000送300、滿3萬送600優惠。

京華城週年慶從9月13日到30日，除了傳統的消費滿額送現金優惠，還祭出豪華郵輪日本行抽獎、首四日消費滿額再贈限量iPhone X、dyson吸塵器、吹風機等好禮。

其他9月舉行週年慶的百貨公司還有，15日Bellavita寶麗廣場，27日的台茂購物中心及台中大遠百；9月20日誠品南西店也將開幕。

進入光輝10月，國慶日等國定假期多，加上預估天氣漸冷，服飾、化妝品的買氣可望回升，週年慶接棒的有4日新光三越台北南西店1館及2館、桃園站前店、台中中港店、台南中山店、嘉義店及高雄店、台北統一時代百貨。

5日有大葉高島屋，17日有遠東百貨新竹店、18日新光三越台北信義新天地、微風信義及松高店、25日則有遠東百貨寶慶店、桃園店、嘉義店、花蓮店、板橋大遠百及高雄大遠百。

11月週年慶進入高潮，統一夢時代購物中心在1日續燃戰火；8日SOGO百貨忠孝、復興及敦化店，以及新光三越台南西門新天地；15日遠東百貨板橋店、新光三越桃園大有店、左營店；21日京站廣場；28日新光三越天母店、高雄漢神百貨，29日為Big City遠東巨城購物中心。

12月最後壓軸為義大世界購物廣場，週年慶從7日一直到明年1月13日。

不過，這是各大百貨公司目前預估的週年慶時程，確切時間仍要以業者網站實際公布內容為主。（編輯：林孟汝）1070901

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