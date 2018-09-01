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金融帳長期淨流出 壽險業錢跑光光

發稿時間：2018/09/01 17:26

最新更新：2018/09/01 17:26

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（中央社記者田裕斌台北1日電）台灣金融帳出現連32季淨流出，創下史上最長淨流出時間紀錄，光是國內兩大壽險業者國泰人壽、富邦人壽，今年上半年將新增投資部位幾乎都移往海外投資。

根據中央銀行統計，今年上半年金融帳淨流出約283.2億美元，約折合新台幣8500億元，金融帳流出代表台灣資金對其他國家的直接投資及證券投資金額超過外資來台直接投資及證券投資的金額。

國泰金控旗下國泰人壽今年上半年手中握有的海外股債部位同步提高，自去年底的新台幣3.41兆元提高至今年6月底的3.61兆元，占整體投資總額比重高達63.3%；富邦金控旗下富邦人壽不遑多讓，海外股債部位也自去年底的2.04兆元提高至今年6月底的2.23兆元，占整體投資總額比重高達62.5%；合計兩大壽險公司今年光是海外投資，上半年部位就增加約4000億元。

中央銀行總裁楊金龍針對連32季金融帳淨流出表示，金融帳流出顯示國人可將資金配置於報酬率較高的國外資產，提高投資所得及國民可支配所得，企業也藉由對外直接投資或跨國併購，取得關鍵技術及戰略性資源，整合生產鏈，提高競爭力，確保在全球價值鏈的關鍵地位。

此外，國人握有充裕的國外資產，有助國內金融業者發展財富管理事業，提升金融業的競爭力；加上台灣不是國際貨幣基金(IMF)會員國，足夠的對外淨債權是外部衝擊的緩衝器，可因應國際資金快速且大量流動帶來的衝擊。

最後則是足夠的對外淨債權，可降低台灣外幣流動性的風險，是國際信評機構給予台灣較高主權評比的主因之一，也使企業對外籌資取得較低的融通利率。

不過，壽險業者認為，壽險業多屬中長期資金，且提供保戶一定保證利率，尋求具有長期穩定投資收益的標的，才是去化手中大筆資金的王道；然而國內找不到足夠投資報酬率的投資工具，加上美國不斷升息，台美利差擴大，才是壽險業不願提高國內投資部位的主因。

壽險業者也指出，雖然政府積極引導壽險資金進入長期照護、公共建設等國內的投資標的，但卻不願意讓壽險業者擁有主導權，壓抑壽險業的投資意願，也讓手中握有動輒上兆元資金的壽險業，寧願花愈來愈高的避險成本，也要錢進海外，卻不願把錢留在台灣。（編輯：李信寬）1070901

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