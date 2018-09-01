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莫迪設郵政支付銀行 讓銀行服務普及印度農村

發稿時間：2018/09/01 23:06

最新更新：2018/09/01 23:06

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（中央社記者康世人新德里1日專電）為解決印度農村沒有銀行服務的問題，印度總理莫迪今天宣布成立印度郵政支付銀行，透過全印度15萬5000個郵局分局，讓銀行服務普及到農村。

綜合印度媒體報導，莫迪正式向外界介紹印度郵政支付銀行（India Post Payments Bank，IPPB），透過郵局在全印度的分局，讓銀行服務普及到農村和偏遠地區。

印度郵政支付銀行指出，印度郵局在全印度有15萬5000個分局，將在12月31日前與印度郵政支付銀行合作，提供當地銀行服務。此外，印度郵政支付銀行也將在全印度設立650間分行。

印度郵政支付銀行表示，印度郵政支付銀行將提供儲蓄、帳戶往來、匯款、直接福利金轉帳，及帳單和水電等公共事業及企業與商業的付款業務。

所謂支付銀行是指規模較小的銀行可以承辦多數銀行的業務，但不能直接發放貸款或發行信用卡。

印度郵政支付銀行已經從政府獲得達銀行資本額的80%、共143.5億盧比（約新台幣62億餘元）的挹注，這將讓印度郵政支付銀行可以和大型民營巴帝電信支付銀行（Bharti Airtel Payments Bank）和Paytm支付銀行（Paytm Payments Bank）競爭。（編輯：施燕飛）1070901

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