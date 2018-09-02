開拓歐洲商機 工研院首度前進柏林消費電子展

（中央社記者林育立柏林1日專電）歐洲規模最大的消費電子展目前在柏林舉行，工研院今年以智慧生活為主題，首度攜手新創公司參展，開拓歐洲市場的龐大商機。



柏林消費電子展（IFA）8月31日揭幕，主打家電、視聽、通訊等產品，參展廠商超過1000家，主辦單位預估在6天展期有25萬人參觀。



工研院駐歐代表陳芳祝表示，工研院近來鼓勵同仁創業，協助新創公司，並主動到國外拓展商機，繼去年與今年參加美國消費電子展（CES）後，今年第一次前進柏林消費電子展。



工研院的攤位在讓學術機構和新創公司展出研發成果的IFA Next展區，現場除了會下棋的機器人，還可看到紫外光飲水殺菌設備等產品，展現工研院將技術商品化的實力。



陳芳祝說，工研院的研發人員這次親自到展場介紹產品，與廠商和消費者面對面接觸，對工研院來說是創舉。她希望未來有機會與歐洲廠商合作，將研發成果商品化。



紫外光飲水殺菌系統是工研院電子與光電系統研究所開發出關鍵元件紫外光LED後，最受矚目的新產品，可與水龍頭結合將水快速殺菌，適合醫療院所和居家使用。工程師盧建均表示，希望藉這次參展找到歐洲廠商，將產品行銷到歐洲。



食安問題受到各國關注，即便有機食品也不表示沒有農藥殘留的問題。群智科技利用工研院技術推出的HALO蔬果清洗專家，透過簡便的光學量測裝置，即可在洗蔬果時順便檢查有沒有洗乾淨，定價約新台幣一萬元上下，可望在今年第4季量產。



專精光譜量測的群智科技執行長王柏勝表示，群智原來的客戶是眼鏡鏡片、植物工廠、室內設計領域的專業人士，這是該公司第一次跨入一般消費領域，期盼這個新產品能打進歐洲市場。（編輯：劉學源）1070902