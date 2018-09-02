搶救泡水機 5大電信業送暖

（中央社記者江明晏台北2日電）豪雨肆虐，導致南台灣多縣市淹水，5大電信陸續宣布祭出暖心服務搶救泡水機，至9月底前提供免費換補卡、免費手機健檢，以及折扣維修服務。



中華電信為提供災區民眾必要的對外通訊，緊急加派搶修人力，全力維持災區通訊服務的暢通，考量災區淹水造成手機及室內話機泡水，中華電信亦主動提供災戶即日起免費換補卡、免費手機健檢服務、購機優惠。



亞太電信也提供受災縣市的亞太電信用戶免費補換SIM卡、手機免費充電，以及受災戶若有換機需求，可提前6個月續約，以及購機優惠。



台灣大哥大動員南部門市人員，擔任義工前往受災社區幫忙清理環境，同時，也提供嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等4個水患嚴重縣市的受災戶免費換補卡、免費手機檢測，以及泡水手機維修7折等服務。



遠傳電信同樣在嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣災區門市推出關懷服務措施，不限遠傳用戶，提供免費手機健診、手機維修費7折，搶救泡水手機等，並免費提供代客充電、換補卡、預付卡以及免費撥打緊急電話等服務。



台灣之星宣布提供嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等4個水患嚴重縣市的受災區民眾免費換補卡、緊急電話撥打、免費手機充電、免費手機借用、茶水供應等服務。（編輯：林興盟）1070902