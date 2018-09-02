汽油3日起調漲0.4元 95無鉛每公升30.7元

（中央社記者潘姿羽台北2日電）台灣中油公司3日凌晨零時起調漲各式汽油價格每公升新台幣0.4元及柴油價格每公升0.5元，其中95無鉛汽油每公升達30.7元，飆上3個月新高。



油價連2漲，中油繼上週調漲汽柴油價格後，今天宣布3日凌晨零時起，調漲各式汽油價格每公升0.4元及柴油價格每公升0.5元；調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.3元。



台灣中油表示，本週國際原油受到美國原油庫存水位續降、美元對國際主要貨幣匯價續貶，以及美伊關係緊繃等因素影響，導致價格上漲。



中油副總經理黃仁弘進一步說明，美國自身的原油庫存量比預期少，加上美國制裁伊朗，均導致外界預期原油供給將減少，原油供給疑慮升溫，才會帶動油價上揚。



他也指出，近期美伊情勢仍可能推升油價上漲，不過美中貿易戰引發的關稅壁壘可能造成經濟停滯，導致原油需求減少，則成為空頭因素；換句話說，油價短期會一直受到多空交雜的消息面影響而有波動，漲漲跌跌是常態。



為了降低油價對民生的衝擊，中油表示，依浮動油價機制計算，本週95無鉛汽油應調零售價為31.0元，超過30元，因此啟動油價平穩機制、吸收1/4調幅，汽、柴油每公升各吸收0.3元，最後各式無鉛汽油及超級柴油實調零售價與上週公告零售價相比分別調漲0.4元、0.5元。



黃仁弘表示，儘管油價短期會持續受消息面的影響有所波動，長期的價格走勢還是回歸基本面，預估今年每桶原油價格會在70至80美元之間遊走。（編輯：林興盟）1070902