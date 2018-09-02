新經濟移民法聚焦3爭點 薪資門檻勞資談不攏

（中央社記者潘姿羽台北2日電）新經濟移民法已完成3場座談會，會中聚焦中階技術人力薪資門檻41393元是否「看得到吃不到」、與產業外勞的競合，以及國家重點產業定義，討論釐清後，國發會不排除修正草案內容。



國家發展委員會8月6日起辦理新經濟移民法草案預告，並於8月中下旬先後舉辦3場座談會，邀請產官學界以及需求單位表達意見；與會人士轉述，各界關注的議題主要有3項，其中中階技術人力的產業人力薪資門檻，是勞資雙方看法落差較大的部分。



補足國內中階技術人力是這次草案的重點目標，國發會為了保障國人就業機會及薪資水準，明訂外國中階技術人力的薪資門檻以最近一年度職類別薪資調查總薪資第70分位數額加權平均計算，目前產業人力的薪資門檻為新台幣41393元。



不過座談會中，資方認為這樣的門檻標準過高，會導致沒有雇主願意以此留人，勞工團體則持相反意見，認為必須確保薪資門檻不能動，否則可能衝擊國人的就業情形與薪資水準。



國發會官員表示，勞工團體的立場是只要不影響國人就業與薪資，就不會反對，但執行面要如何顧到產業界需求、又同時確保勞工權益，就成為近期必須審酌的地方，不希望因為法規訂的太緊，最後淪於看得到、吃不到。



官員表示，會繼續蒐集各界意見，並進行經濟影響評估，確保在不影響國人就業薪資的前提下，做到務實可行、貼近企業需求。



其次，新經濟移民法規劃聘僱具中階技術工作能力僑外生、基層外國人員，以及直接引進具中階技術工作能力外國人，而在基層外國人員部分，指的是原受聘僱從事產業或社福的外籍勞工，且累積6年以上工作年資。



產業界在座談會上對此反映，如果將產業外勞培養為中階技術人力，那是否該外籍勞工成為中階技術人力後，還會占著產業外勞的名額，若是如此，那麼產業界將沒有動力培育產業外勞成為中階技術人力，因為這樣不只薪資成本提高、還多占了1個名額。



國發會官員表示，產業界相當重視這個問題，國發會內部會來討論如何補強相關論述，這部分或許不須動到修正草案內容，論述清楚即可。



最後，由於草案指出，雇主屬國家重點產業者，免受資本額及營業額的限制，與會人士因此相當關注國家重點產業的範疇為何。



國發會官員表示，按照行政程序，新經濟移民法通過後，才會陸續完備相關子法的設立，但因各界相當重視此草案，國發會會預先備妥相關報告以及子法的架構或重點方向，如國家重點產業定義等，讓外界對草案有更清楚且全面的了解。



國發會官員說，目前仍在廣納意見階段，如果有更務實可行的作法，也不排除修正討論，預計新經濟移民法草案於10月提報行政院審查，並在10月底送進立法院。（編輯：黃國倫）1070902